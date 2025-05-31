Yaya geçidinden bisikletiyle geçiyordu! Aracın çarptığı yaşlı adam öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yaya geçidinden bisikletiyle geçiyordu! Aracın çarptığı yaşlı adam öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde yaya geçinden elinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaya geçinden elinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

uuo0.jpgKazaş Bafra ilçesi, Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Cemal A. idaresindeki 55 AİT 271 plakalı hafif ticari araç, elinde bisiklet ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Ali Can isimli şahsa çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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