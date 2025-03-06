Yaya geçidinden geçen kadına otomobil çarptı, kaza anı kamerada

Kaynak: İHA
Yaya geçidinden geçen kadına otomobil çarptı, kaza anı kamerada

Amasya'da yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı bir kadın yaralandı.

Amasya'da yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı bir kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Erdal S. yönetimindeki 06 BU 2180 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nurcihan A.'ya çarptı. Yaralı kadının yardımına o sırada bölgede bulunan vatandaşlar ve polisler yetişti. 62 yaşındaki Nurcihan A.'ya acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumun iyi olduğu öğrenilirken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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