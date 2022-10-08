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Yaya geçidinden geçmek isteyen 7 yaşındaki Miraç, ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu

 Trabzon'da servisten inip, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Miraç Ömür İnce, ehliyetsiz sürücü G.K.'nın (17) kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. G.K. ile servis sürücüsü gözaltına alındı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 18:52
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Yaya geçidinden geçmek isteyen 7 yaşındaki Miraç, ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu

Yaya geçidinden geçmek isteyen 7 yaşındaki Miraç, ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu
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Kaza, saat 14.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde Tanjant mevkisinde meydana geldi. İhsan Koz İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce, kurs dönüşü servis minibüsünden inerek yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada ehliyetsiz sürücü G.K. yönetimindeki otomobil, Miraç Ömür İnce'ye çarptı. Ağır yaralanan İnce, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ehliyetsiz sürücü G.K. ile ismi öğrenilemeyen servis minibüsü sürücüsü gözaltına alındı. Miraç Ömür İnce'nin cenazesinin, otopsi işlemleri sonrası Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

 

 

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