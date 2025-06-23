Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadına araba çarptı

Kaynak: DHA
Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadına araba çarptı

Sakarya’da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadına araba çarptı. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden geçmek isteyen H.Y. isimli kadına, otomobil çarptı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 20 Haziran saat 16.20 sıralarında Adapazarı ilçesi Kuyudibi Mahallesi'nde meydana geldi. B.A. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden geçmek isteyen H.Y. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan H.Y. yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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