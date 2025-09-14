Yaya geçidinden yolun karşısına geçen otomobile ceza

Kaynak: İHA

Tekirdağ Çorlu’da yaya geçidi üzerinden karşıya geçen araca 993 lira idari ceza uygulandı.

Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı Santral ışıklar bölgesinde karşı şeritten yaya geçidine giren bir otomobil, yolun öteki tarafına geçti. Aracın, yaya geçidini kullanarak karşı şeritten diğer şeride geçmesi, kırmızı ışıkta bekleyen sürücüleri de hayrete düşürdü.

Trafik kuralının ihlal edilmesine göz yummayan Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen araç sürücüsüne 993 lira idari ceza verildi.

Otomobilin yaya geçidinden geçtiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Son Haberler
Yaya geçidinden yolun karşısına geçen otomobile ceza
Yaya geçidinden yolun karşısına geçen otomobile ceza
Otomobil gece yarısı alev aldı
Otomobil gece yarısı alev aldı
İş makinesinin kardeşlere çarptığı kaza anı ortaya çıktı
İş makinesinin kardeşlere çarptığı kaza anı ortaya çıktı
Torbacılara suçüstü
Torbacılara suçüstü
"İhtiyaç köşesi" öğrenci ve velilerin yüzünü güldürüyor
"İhtiyaç köşesi" öğrenci ve velilerin yüzünü güldürüyor