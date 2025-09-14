Yaya geçidinden yolun karşısına geçen otomobile ceza

Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı Santral ışıklar bölgesinde karşı şeritten yaya geçidine giren bir otomobil, yolun öteki tarafına geçti. Aracın, yaya geçidini kullanarak karşı şeritten diğer şeride geçmesi, kırmızı ışıkta bekleyen sürücüleri de hayrete düşürdü.

Trafik kuralının ihlal edilmesine göz yummayan Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen araç sürücüsüne 993 lira idari ceza verildi.

Otomobilin yaya geçidinden geçtiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.