Yaya geçidini kullanan motosiklete otomobil çarptı: 1 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yaya geçidini kullanan motosiklete otomobil çarptı: 1 yaralı var

Bursa'da yaya geçidinden geçmek isteyen motosiklete otomobil çarptı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa'da yaya geçidinden geçmek isteyen motosiklete otomobil çarptı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Prof. Tezok Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.H., idaresindeki motosikletle araçlara yeşil ışık yanarken yaya geçinden geçmek istedi. Hızla yola çıkan motosiklet, bir otomobilin çarpmasıyla savruldu. Çevredekiler yaralanan sürücü için 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk etti. Polis ekiplerince tahkikat başlatılırken, kaza anı kameraya anbean yansıdı.

Yaya geçidini kullanan motosiklete otomobil çarptı: 1 yaralı var

Yaya geçidini kullanan motosiklete otomobil çarptı: 1 yaralı var

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