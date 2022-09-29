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Yaya geçitleri kırmızıya boyandı

Bilecik'te 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' etkinliği kapsamında yaya geçitleri kırmızıya boyandı. Etkinliğe Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya da katıldı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 17:44
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Yaya geçitleri kırmızıya boyandı

Yaya geçitleri kırmızıya boyandı
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İHA
İçişleri Bakanlığı'nca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' etkinlik gerçekleştirildi. Bilecik Atatürk İlköğretim Okulu önünde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Burada yaya geçidini kırmızıya boyayan Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, "Ülke genelindeki yaya ve okul geçitlerindeki işaretlemeler kontrol edilecek, standartlara uygun olmayanların yenilenmesi ve eksik olanların tamamlanması sağlanacak, trafik ışığı bulunmayan ancak trafik levhalarıyla belirlenmiş okul ve yaya geçitleri üzerinde 'Önce Yaya' görselleri uygulanacak. Trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak ve bu bölgelerde yayalara ilk geçiş hakkının verilerek sürücüler üzerinde doğru davranış modelinin geliştirilmesinin amaçlandığı kampanya uyarınca Millî Eğitim Bakanlığına bağlı belirlenen okullarda ve yaya/okul geçitlerinde kampanya etkinlikleri düzenlenecek" dedi.

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