Yaya güvenliği kurallarına uymayan 71 bin sürücüye ceza yağdı! Yerlikaya duyurdu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, trafik denetimlerinde 2-9 Ocak tarihleri arasında toplamda 3 milyon 243 bin 49 aracın denetlendiğini belirterek, bu denetimlerin sürücüler ve yayalar için önemli olduğunu vurguladı. Yerlikaya, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 74. maddesini hatırlatarak, sürücülerin yaya geçitlerine yaklaşırken dikkatli olmaları ve yayalara öncelik tanımaları gerektiğini söyledi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerinde, ışıklı ve sesli uyarı cihazlarını izinsiz kullanan 76 sürücüye işlem yapılırken, hız ihlali nedeniyle 126 bin 229, periyodik muayenesi yapılmamış araçlar için 28 bin 702, emniyet kemeri takmayan 25 bin 353, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 648 ve sigortasız araç kullanan 9 bin 24 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Toplamda 506 bin 311 araca işlem yapılırken, Bakan Yerlikaya, trafik kurallarına uyulması gerektiğini ve kuralların yol güvenliği için önemli olduğunu vurguladı.