Yaya öldü 6 araç birbirine girdi

Kaynak: İHA
Yaya öldü 6 araç birbirine girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti. Kazaya bakmak için duran başka bir sürücü kazaya sebep oldu. 6 aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı.

İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Osman Ç. (40) idaresindeki 16 ALR 076 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Aziz Bağlayan'a (60) çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle yere düşen Aziz Bağlayan hayatını kaybetti.

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Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Bağlayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı duyup olay yerine gelen aile gözyaşına boğuldu.

Bağlayan'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Kazaya bakmak için aniden duran başka bir sürücü zincirleme kazaya sebep oldu. Biri otobüs, biri minibüs olmak üzere 6 araç çarpıştı. Bu kazada yaralanan olmadı.

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