Yaya ve çocuğa çarpan otomobil ters döndü

Kaza, saat 11.00 sıralarında Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen hafif ticari araç, sokaktan çıkan otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarparak ters döndü. Sesleri duyarak yardıma koşanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan, hafif ticari aracın sürücüsü, otomobilde bulunan çocuk ve yaya sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

'YAYA 2 ARACIN ARASINDA KALDI'

Kazayı gören esnaf Sabri Ertürk, "Buradan araç sürücüsü geliyordu, alttan da kadın çıkıyordu. Araç hızlıydı herhalde, ters döndü. Araçta çocuk vardı, bir tane de kadın yaralandı. Oradan da buradan da araç çıkıyor. Burada hiçbir önlem yok. Burada geçen seneden bu yana 50 araç pert oldu. Yaya kadın 2 aracın arasında kaldı. Ambulanslar ve polis geldi. Her zaman burada kaza oluyor. Ayda 3-4 defa kaza oluyor. 3 kişi yaralandı" diye konuştu. Esnaf Ayhan Yılmaz, "Hızlı araç kullanmalardan dolayı burada sürekli kazalar oluyor. 2 araç çarpıştı ve otomobil ters döndü. Araç bir tane kadına vurdu, hastaneye götürdüler. Burada her hafta kaza oluyor. İnşallah yetkililer bir çözüm bulur" dedi.