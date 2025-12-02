Şaka gibi olay Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşandı. D-100 kara yolunun Yeniyalı ve Barbaros mahallelerini birbirine bağlayan noktasında 2012 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan üst geçit, dava konusu oldu. Geçidin Barbaros Mahallesi tarafındaki ayağının hemen yanında bulunan apartmanda yaşayan Taşyürek ailesi, yayaların evlerinin içini gördüğü gerekçesiyle 2014 yılında mahkemeye başvurdu.

Kocaeli İdare Mahkemesi'nin atadığı bilirkişi, raporunda geçidin teknik açıdan eksiklikler barındırdığını ve evin mahremiyetini ihlal ettiğini belirterek, geçidin kaldırılması gerektiğini belirtti. Mahkeme, 2016 yılında üst geçidin yıkılmasına karar verdi. Karayolları Genel Müdürlüğünün itirazı üzerine süreç istinafa gitti. Dönemin ilçe belediyesi geçidin aileyi gören kısımlarını metal panellerle kapattı.

Üst mahkeme, geçidin yıkılmasına karar verdi. Geçen hafta yıkılan üst geçit sadece 1 metre mesafe geriye tekrar inşaa edildi.

Ömer Tek

'ŞU ANDA EV YİNE GÖZÜKÜYOR'

Üst geçidin sadece 1 metre kaydırıldığını söyleyen vatandaş Ömer Tek, "şu anda yine ev gözüküyor, değişen fazla bir şey yok. Üste çıktığın zaman evi yine görebiliyoruz, 1 metre alınmasının pek de anlamı yok. Bu geçidi üstten komple kapatmaları gerekiyor" dedi.