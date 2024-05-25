Yayaya çarpan alkollü sürücü, 500 metre ileride kaza yaptı

Olay, saat 15.00 sıralarında Aktaş Mahallesi Öney Sokak’ta meydana geldi. Esra Ç., ters yöne girdiği Taşhancılar Caddesi'nde 14 AAJ 075 plakalı otomobiliyle kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen V.G.'ye çarptı.

V.G. yaralanırken, Esra Ç. ve arkadaşı Elif K. olay yerinden kaçtı. 500 metre ileride park halindeki bir araca çarpan otomobil, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince durduruldu. Yaralı V.G., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

KİMLİK VERMEMEK İÇİN DİRENDİLER, GAZETECİYE SALDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Otomobil sürücüsü Esra Ç. ve arkadaşı Elif K., polise kimlik vermemek için direndi ve taşkınlık çıkardı. Polisin müdahalesiyle kimlik kontrolü yapılan Esra Ç.'nin 2,49 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu sırada Elif K., görüntü alan bir gazeteciye saldırmaya çalıştı. Olay anı kameralarca kaydedilirken, otomobilin kaldırımda ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

EHLİYETİNE EL KONULDU, PARA CEZASI KESİLDİ

Polis, Esra Ç.’nin ehliyetine el koyarak alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası uyguladı. Esra Ç. ve Elif K. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.