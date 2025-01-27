Yayaya çarpan araç kazası güvenlik kamerasında görüntülendi

Tokat / Bayram Kale

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada, yaya bir vatandaş araç çarpması sonucu yaralandı. Olay, bugün saat 14:20 sularında gerçekleşti. Caner Çetin'in kullandığı 60 AGK 382 plakalı transit , yolda yürüyen Ahmet Aydın’a çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Ahmet Aydın’ın yola aniden çıkarak karşı kaldırma geçip geçmeme tereddüdü nedeniyle kaza yaşandı. Etraftaki vatandaşlar, olayı fark eder etmez hemen 112 Acil ekiplerine haber verdi.

Olay yerine hızla gelen trafik ve ambulans ekipleri, yaralı Ahmet Aydın’a müdahale etti. Yaralı, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Aydın’ın durumunun ne olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

Olay yerindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazanın nasıl meydana geldiği anbean kaydedildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.