Yayaya çarpan araç kazası güvenlik kamerasında görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yayaya çarpan araç kazası güvenlik kamerasında görüntülendi

Erbaa'da Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada, yaya bir vatandaş araç çarpması sonucu yaralandı.

Tokat / Bayram Kale

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada, yaya bir vatandaş araç çarpması sonucu yaralandı. Olay, bugün saat 14:20 sularında gerçekleşti. Caner Çetin'in kullandığı 60 AGK 382 plakalı transit , yolda yürüyen Ahmet Aydın’a çarpması sonucu kaza meydana geldi.

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Ahmet Aydın’ın yola aniden çıkarak karşı kaldırma geçip geçmeme tereddüdü nedeniyle kaza yaşandı. Etraftaki vatandaşlar, olayı fark eder etmez hemen 112 Acil ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine hızla gelen trafik ve ambulans ekipleri, yaralı Ahmet Aydın’a müdahale etti. Yaralı, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Aydın’ın durumunun ne olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

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Olay yerindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazanın nasıl meydana geldiği anbean kaydedildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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