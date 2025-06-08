Yayaya çarpmamak için bariyerlere vuran araç alev alev yandı



Kaza, saat 01.30 sıralarında Bayrampaşa O-3 bağlantı yolu Vatan Caddesi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yola atlayan vatandaşa çarpmamak için manevra yapan 34 BH 5599 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere vurdu.

Kazanın ardından otomobil bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan araç itfaiye müdahalesiyle söndürülürken bilincinin açık olduğu öğrenilen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale gelirken bölgede yoğun trafik oluştu. Belediye ekiplerinin yolu temizlemesi ve yanan aracın çekici yardımıyla kaldırılması sonucu trafik normale döndü.

Kazaya sebep olan yaya bulunamazken yetkililer kaza ve yangın ile ilgili inceleme başlattı.