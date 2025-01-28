Yayın günü belli olan diziler

Televizyon sektöründe reytinglere yenik düşen bazı diziler final yaparken onların yerine başlayacak yeni yapımlar da önümüzdeki günlerde ekran yolculuğuna çıkıyor.

TRT 1’de ekrana gelecek olan Alina Boz ve Cihangir Ceyhan’ın başrolünde olduğu ‘Bir Zamanlar İstanbul’, 7 Şubat Cuma günü saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak. Ben, dizinin yayın günü için Perşembe’nin en ideal gün olduğunu yazmıştım ama kanalın tercihi, Cuma oldu. ‘Bir Zamanlar İstanbul’; ‘Kızılcık Şerbeti’ (Show TV), ‘Yalı Çapkını’ (Star TV), ‘Arka Sokaklar’ (Kanal D), ‘Zembilli’ (atv) ve ‘Survivor’ (TV8) gibi rakipleri karşısında nasıl bir reyting alacak? Açıkçası, sabırsızlıkla bekliyorum.

Öte yandan atv’de 2 yeni dizi daha başlayacak. BBC’nin çok sevilen dizisi ‘Keeping Faith’in uyarlaması olan Ezgi Mola ve Salih Bademci’nin başrolleri üstlendiği ‘Başka Bir Gün’, 30 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle ekrana gelecek. Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Uğur Uzunel gibi isimlerin rol aldığı atv’nin bir diğer dizisi ‘Kardelenler’ ise, 2 Şubat Pazar akşamı saat 20.00’de başlıyor.

‘Çiçekçi Sokağı’, Ankara yolcusu

Teatro Rudius’un, komedi ve dramı harmanlayan oyunu ‘Çiçekçi Sokağı’, 7 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’de Çankaya Sahne’de Ankaralı tiyatro seyircisiyle buluşacak.

Kosta Kortidis’in 1900’lerin başında gazetelerde yayınlanmış gerçek bir haberden, sekiz milletin etrafta dokuz lisan konuştuğu Pera’da Çiçekçi Sokağı’nda işlenmiş bir cinayetten ilham alarak yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği oyun, gün yüzüne çıkan sırların ışığında bir adalet, bir cinayet, bir kadın hikâyesini sahneye taşıyor. Oyunun şarkı sözleri Kosta Kortidis’in, müzikleri Altuğ Akınsel’in, koreografisi ise Alkış Peker ve Alper Akalın’ın imzasını taşıyor.

Oyunda Kosta Kortidis, Hicran Özgür, Dilara Tabak, Alp Balkan, İlkay Özşen, Ali Alkın Aydın, Çağdaş Başoğlu ve Akın Kaplan gibi başarılı isimler rol alıyor.

Fırçadan dökülen renklerin keşfi

Tiyatro oyuncusu, devlet tiyatroları yönetmeni ve ressam Nesimi Kaygusuz'un 5. kişisel sergisi ‘Keşif’, Hasan Sarıtaş Galeri’de açıldı.

Sergi, sanatın ve bilincin derinliklerine bir yolculuğa çıkıyor. Fırçadan dökülen renkler, sanatseverleri içsel bir keşfe davet ediyor.

Nesimi Kaygusuz’un Kadıköy Moda Hasan Sarıtaş Galeri’deki ‘Keşif’ sergisi, 2 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.