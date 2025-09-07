Yayın günü netleşen diziler

Bu sezon, önceki senelere göre çok daha hızlı başladı. Belki de son yılların en formda girilen sezonların birisi olabilir. Neredeyse, Eylül ayında hemen hemen tüm diziler ekrana gelecek.

‘Gözleri KaraDeniz’ (atv) 2 Eylül’de, ‘Gönül Dağı’ da dün (6 Eylül Cumartesi) ekrana geldi. ‘Çarpıntı’ (Star TV) ise bu akşam (7 Eylül Pazar) ekrana yolculuğuna çıkıyor.

‘Kral Kaybederse’ (Star TV) ve ‘Bahar’ (Show TV) 9 Eylül Salı; ‘Sahipsizler’ (Star TV) 10 Eylül Çarşamba, ‘Veliaht’ (Show TV) 11 Eylül Perşembe; ‘Aşk ve Gözyaşı’ (atv), ‘Arka Sokaklar’ (Kanal D) ve ‘Kızılcık Şerbeti’ (Show TV) 12 Eylül Cuma akşamı başlıyor. ‘Uzak Şehir’ (Kanal D) ve ‘Cennetin Çocukları’ (TRT 1) 15 Eylül Pazartesi; ‘Mehmed Fetihler Sultanı’ (TRT 1) ile ‘Kıskanmak’ (NOW TV) 16 Eylül Salı; ‘Eşref Rüya’ (Kanal D) da 17 Eylül Çarşamba günü izleyicisiyle buluşacak.

‘Her İki Durumda’ sürprizi

Soner Sarıkabadayı, Sefo ve Aerro ile düet şarkısı ‘Her İki Durumda’yı yayınladı.

Sözleri ve müziği Soner Sarıkabadayı ile Sefo’ya ait şarkının düzenlemesini Aerro yapmış. Güçlerini birleştiren üçlü, harika bir çalışmaya imza atmış. Şarkıya Onur Oğuz’un yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Yıllardır çok dinlenen şarkılarıyla listelerin zirvesinde yer alan Soner Sarıkabadayı, Türk rap sahnesinin yıldızı Sefo ve prodüktör dünyasının genç yeteneği Aerro, bu şarkıyla hem modern hem de duygusal bir müzikal deneyim sunuyor.

Adalar’da caz rüzgârı esecek

Radyo Boğaziçi tarafından En İyi Müzik Festivali seçilen Adalar’da Caz, bu yıl ‘Damakta Kalan Tatlar’ temasıyla 19-21 Eylül’de üçüncü kez gerçekleşecek.

Büyükada’da, Heybeliada’da ve Paşabahçe Vapuru’nda gerçekleşecek konserlerde Nilüfer Verdi, İmer Demirer, Çağrı Sertel, Jülide Özçelik, Alp Ersönmez, Ayhan Sicimoğlu, Burhan Öçal gibi birçok önemli müzisyen sahne alacak.

İstanbul’u festivaller kenti yapma çabasıyla, şehrin en merkezi noktasından en ücra köşesine kadar bölgeye özgü festivaller ve etkinlikler gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından düzenlenen Adalar’da Caz, 3 gün boyunca söyleşiler, atölyeler, masterclasslar, gastronomik buluşmalar ve ada turlarıyla müziğin ötesine uzanan bir festival deneyimi sunacak.