Yayıncı kuruluşta Ali Koç'a ağır sözler!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında golsüz eşitlikle sona eren Samsunspor-Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluş Bein Sport'ta moderatör Güntekin Onay, sarı lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç'ı sert sözlerle eleştirdi.

Ali Koç'un medya üzerindeki ağırlığına değinen Güntekin Onay, 7 yıllık süreçte yapılan hiçbir transferin eleştirilmediğine aksine olduğundan büyük gösterildiğine dikkat çekti.

"FENERBAHÇE'DE HEP KÖTÜ TRANSFERLER YAPILDI"

Güntekin Onay'ın yorumları şu şekilde:

"Fenerbahçe'de 7 senedir kral çıplak diyen birileri yoktu. Ali Koç maddi manevi her şeyini verdi kabul ediyorum. Ama medya üzerinde öyle güçlüydü ki, kimse sezon başındaki transferlere kötü diyemedi. Lemos'a bile övgüler yağdırdı insanlar. Adam futbolcu değildi. Kemal Ademi için yeni Zlatan yazdılar. Futbolcu değil adam. Bunları söyleyince biz linç edildik. Ama doğruları biz söyledik. Çünkü biz troll değiliz kardeşim. Fenerbahçe'de hep kötü transferler yapıldı ama kimse kötü diyemedi. Pelkas'a 50 milyon euro dediler ya! Ancak Ali Koç çok güçlüydü. Kimse eleştiremedi. Bu kadrolar şampiyon olamaz diyemedi kimse."