Yayıncı kuruluşta Galatasaraylıları çıldırtan sözler. Güntekin Onay öyle şeyler söyledi ki

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Yayıncı kuruluşta Galatasaraylıları çıldırtan sözler. Güntekin Onay öyle şeyler söyledi ki
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın mücadele ettiği derbi öncesi Güntekin Onay'ın kullandığı sözler taraftarın tepkisini çekti.

Süper Lig’in 18. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Stadyumu’nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmazken yayıncı kuruluşta moderatörlük yapan Güntekin Onay’ın maç öncesinde söylediği sözler sarı-kırmızılı taraftarları ayağa kaldırdı.

Güntekin Onay’ın tepki çeken ifadeleri şöyle:

"Rekabete bakınca hiçbir ayrım yok mesela eşim Galatasaraylı, kızım Galatasaraylı, oğlum Beşiktaşlı bunun ben pompalanan bir şey olduğunu düşünüyorum"

"Özel TV'lerin kurulmasından sonra Fenerbahçe karşısında Galatasaray'ın cilalandığını düşünüyorum."

"Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki fark o kadar büyük ki 15 sene üst üste yense fark kapanmaz, şu anki bilançodan bahsediyorum. Fenerbahçe çok farklı önde."

"Yani Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti sayısal olarak çok önde ama bu rekabetin biraz bilinçli şekilde köpürtüldüğünü ve pompalandığını düşünüyorum. Daha fazla satmak artırmak için"

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