Yayıncı Sonat Işık, canlı yayında gözaltına alındı

"Devir internet, dijital kayıt dönemi, sizi de bulurlar" paylaşımı yapan sosyal medya fenomeni Sonat Işık, canlı yayında olduğu sırada evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

"Devir internet, dijital kayıt dönemi, sizi de bulurlar" şeklindeki paylaşımıyla tepki çeken sosyal medya fenomeni Sonat Işık, canlı yayındayken gözaltına alındı.

"DEVİR İNTERNET DÖNEMİ, SİZİ DE BULURLAR"

Sosyal medya platformlarında içerik üreten Işık paylaşımında, "Sevgili polis kardeşlerim. Devir internet dönemi. dijital kayıt dönemi. sizi de bulurlar. bir sosyal medya like'ından, bir pos cihazı raporundan, bindiğin otobüsün plakasından, önünden geçtiğin benzinliğin kamerasından, bi arkadaşının sorgusundan sizi de bulurlar. 5 yıl sonra da bulurlar, 15 yıl sonra da bulurlar. o size verilen "emir" leri yerine getirirken insaflı olun. halka zulmederken iki kere düşünün. gençliğinizde bir anlık sinirle yaptığınız hareket çocuklarınızın yalnız büyümesine sebep olmasın." dedi.