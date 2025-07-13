Yayıncılar HighField AI ile sınıf atlayacak

Düzenleme: Sariye Nur Dönmez
Yayıncılar HighField AI ile sınıf atlayacak

Grafik üretimini yüzde 75’e kadar hızlandıran HighField AI, dünya çapında test süreçlerini tamamladıktan sonra ticari kullanıma açıldı. Sistem artık haber merkezlerinde gerçek zamanlı üretime entegre ediliyor.

Yayıncılık dünyasının hızlı temposuna ayak uydurmak isteyen medya kuruluşları için geliştirilen HighField AI, görsel içerik üretimini otomasyona taşıyor. Vizrt, Unreal Engine, CGI OpenMedia, Avid iNews, ENPS ve Saga gibi sistemlerle doğrudan entegre çalışabilen platform, haber grafiklerinde kullanılan şablonları otomatik seçip metin, görsel ve videoları içerik havuzlarından çekerek dakikalar içinde tam grafik paketleri hazırlayabiliyor.

VERİMLİLİKTE %75'LİK ARTIŞ SAĞLIYOR

HighField AI’ın kurucusu ve CEO’su Amir Hochfeld, 2025 NAB Show’da tanıttıkları sistemin medya sektöründe yoğun ilgi gördüğünü ve ilk denemelerde beklenenin üzerinde verimlilik sağlandığını ifade etti. Hochfeld, “Dünyanın dört bir yanındaki yayıncılarla çalıştık. Ortak sorun aynı: Daha hızlı, kaliteli içerik üretme baskısı. Bu sistem, editoryal kaliteyi bozmadan çözüm sunuyor” dedi.

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YALNIZCA BÜYÜKLER İÇİN DEĞİL

HighField AI yalnızca büyük medya kuruluşlarına değil, yerel ve küçük ekiplerle çalışan yayıncılara da profesyonel kalite sunma fırsatı veriyor. Platform, editoryal kontrolü tamamen ekiplerde bırakırken, tekrar eden grafik işlemlerini otomatikleştirerek gazetecilere içerik üretmeye daha fazla zaman sağlıyor.

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YATIRIMLARI KORUYARAK GELECEĞE TAŞIYOR

HighField AI, mevcut yayın altyapılarına entegre edilerek önceki yatırımları boşa çıkarmadan akıllı otomasyonun avantajlarını sunuyor. Kullanılan her içerik parçasının izlenebilir olması ise platformun hem yasal hem de etik standartlarla uyumlu kalmasını sağlıyor.

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