Yayınlanan genelge Bakanlıkta deprem yarattı: 9 kişi görevden alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçtiğimiz ayın ilk haftasında yayınladığı genelgeye göre pide, lahmacun gibi gıdalardan numune alınmayacaktı. Yayınlanan genelge kamuoyunda tepkilere yol açınca İletişim Başkanlığı’nın yayınladığı dezenformasyon bülteninin 79. sayısında, genelgeye yönelik haberler yalanlanmış fakat aksi yönde bir belge sunulmamıştı.

ANKA haber ajansının geçtiği bilgilere göre Tarım ve Orman Bakanlığında 9 üst düzey bürokrat görevden alındı. Görevden alanınlar listesinde yer alan Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Durali Koçak’ın döneminde; pide ve lahmacun gibi gıdalardan numune alınmaması talimatı verilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın bugün, genel müdürlüklerde üst düzey atama kararları aldığı belirtildi. Karara göre atamalar şu şekilde oldu:

“Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü’ndü Genel Müdür Vekili Burhan Demirok, Genel Müdür Yardımcısı Vekili İsmail Cozoğlu görevden alındı.

Genel Müdür Vekili olarak Osman Yıldız atandı. Abdullah Karabulut ve Mehmet Kilci ise Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak görevlendirildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Durali Koçak ve müdür yardımcısı Selam Ayaz görevden alınarak yerine; genel müdür vekili olarak Ersin Dilber atandı. Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak Sezai Cibelek atandı.

Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Vekili Ramazan Koçak görevden alındı. Yerine; Emre Gürçay, Melikşah Taşkın getirildi.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı Vekili Ercan Türktemel görevden alındı, yerine İhsan Emiralioğlu atandı.

Rehberlik ve Teftiş Başkanı Recep Semiz görevden alındı. Semiz’in yerine vekaleten Yusuf Erkan Özçelik getirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkan Vekili Serkan Doğan yerine Ahmet Abdullah Antalyalı atandı.

Koçak’ın yerine Gıda Kontrol Genel Müdürü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Ersin Dilber getirildi”