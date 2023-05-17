Yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Yayla çorbasını yapmak isteyenler yayla çorbası tarifini ve yayla çorbası tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Yayla çorbası sevilen çorbalardan biridir. Yayla çorbası yapmak isteyenler Yayla çorbası tarifini ve Yayla çorbası tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, Yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifinin malzemeleri neler?

İşte Yayla çorbasının tarifi..

YAYLA ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

- 1 çay bardağı pirinç

- 3 su bardağı su

- 3 su bardağı sıcak su (tavuk veya kemik suyu)

Terbiyesi için:

- 1 adet yumurta sarısı

- 1,5 su bardağı yoğurt

- 1 yemek kaşığı un

Sosu için:

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı kuru nane

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YAYLA ÇORBA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Yayla çorbası için ilk olarak pirinçler yıkanarak suda yumuşayıncaya kadar haşlanır.

Yayla çorbamızın terbiyesi için diğer taraftan yumurta sarısı, yoğurt, un bir kasede iyice çırpılır.

Pişen pirinçlere varsa et ya da kemik suyu yoksa 3 su bardağı sıcak su ilave edilir.

Çorbanın suyundan 1-2 kepçe alınarak yavaş yavaş alınıp terbiyeye ilave edilir. Hafifçe sulanan bu karışım ılınmış olan çorbaya ilave edilir ve 1-2 taşım kaynatılır.

En son tuzu ilave edilir, bir kaç dakika daha kaynatılarak ocak kapatılır. Üzerine sos için kuru nane eritilmiş tereyağında kızdırılarak gezdirilir.

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