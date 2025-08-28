Yayla dönüşü katliam gibi kaza

Kaza saat 22.30 civarında ilçenin Geyikçi Yaylası’nda gerçekleşti. Yayladan dönen Mustafa Bayram yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, iddiaya göre yoğun sis sebebiyle virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza bölgesine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Taklalar atarak düşen otomobilin bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, sürücü ile eşi Hüsniye ve annesi Emine Bayram'ın hayatını kaybettiğini, Murat Bayram’ın ise yaralı olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, götürüldüğü Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden Bayram ailesinin bir süre önce tatil için memleketleri Giresun’a geldikleri öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.