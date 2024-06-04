Yayla evi değil yayla apartmanı

Son yıllarda yaylalarda, geleneksel tek katlı ve ahşap evlerin yerini çok katlı apartman tarzı betonarme yapılar alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tespit ettiği kaçak yapıların yıkımlarına rağmen, vatandaşlar betonarme binalar inşa etmeye devam ediyor.

Bu değişim, asırlardır hayvancılık yapan besicilerin kullandığı yaylaların, turizme açılmasıyla hızlandı. Pek çok kişi kendi konaklaması için yayla apartmanları yaparken, büyük bir kısmı bu yapıları ticari amaçla kiralamayı tercih ediyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Öküzlü Yaylası'nda çekim yapan ve sosyal medyada yaylalar hakkında belgeselleri ile tanınan Turgut Bayraktar, yayla apartmanlarının yaylalardaki betonlaşmayı gözler önüne serdi. Yayla sakinleri de bu durumdan şikayetçi. 84 yaşındaki bir yayla sakini, yaylalarda büyüdüğünü belirterek betonarme yapılara tepki gösterdi:

“Bu dağlarda büyüdüm. Böyle bir şey başımıza gelmedi. Evler birbirinin üstüne oldu. Gidecek yer yok. Yaylalar hayvanlar içindir. Yaylanın çiçeği hayvanlardır. Şimdi her taraf betonarme. Yayla yaylalıktan çıktı.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2018 yılında başlattığı İmar Barışı, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kaçak yapıların önüne geçmeyi amaçlamıştı. Bu kapsamda, Artvin’de 984, Rize’de 36 bin, Giresun’da 19 bin, Gümüşhane’de 13 bin ve Trabzon’da 100 bin kişi başvuru yapmıştı. Ancak imar barışından yararlanamayanların evleri yıkılmıştı. Özellikle 2019 yılında Trabzon’daki birçok yaylada yapılan yıkımlar zaman zaman gerginliklere neden olmuştu.