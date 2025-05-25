Yayla evinde facia! 4 kişi hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yayla evinde facia! 4 kişi hastanelik oldu

Sakarya Pamukova’da yayla evinde şömineden çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. Dumanlar evin içerisini biranda kapladı. Evde bulunan 4 kişi dumandan etkilendi. Ev küle döndü.

Pamukova ilçesi Çilekli Mahallesi Karacasu Yaylası'nda Pınar Köse'ye ait evde saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

3 itfaiye aracı ve arazözle müdahale edilen yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında evde bulunan H.U., A.B., H.B. ve H.A. dumandan etkilendi. 4 kişi, ambulanslarla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Şömineden çıktığı değerlendirilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin inceleme sürüyor.

Sakarya’da yayla evinde şömine faciası! 4 kişi hastanelik oldu

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