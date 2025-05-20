Yayla evleri kara gömüldü!

Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi sınırında yer alan ve yazın yaylacıların kullandığı yaklaşık 300 haneli, 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası mayıs ayı sonu olmasına rağmen kar altında. Yaylada kar kalınlığının tek katlı evlerin çatılarına kadar ulaştığı görüldü.

Yöre halkı, yollar açıldığında karların erimesiyle birlikte yaylaya taşınacaklarını söyledi. Yener Çoban, mayıs ayı sonu olmasına rağmen halen daha yayla bölgesinin kar altında olduğunu söyleyerek, "Ardahan ve Artvin'in yöre halkı burada yayla kültürünü yaşatıyor.

Bu bölge hem yaz hem de kış aylarında ayrı bir güzelliğe sahip. Şu anda mayıs ayı sonu olmasına rağmen halen daha kar altında bu bölge" dedi.