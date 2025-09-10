Yayla yolunda feci kaza: 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yayla yolunda meydana gelen kazada, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yayla yolunda meydana gelen kazada, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kazada araç sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, gece saat 03.45 sıralarında Küçüklü Mahallesi Balcılar Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sugözü Mahallesi'nden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan B.D. idaresindeki 07 CBT 326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Muhammet Ali Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü B.D. ise yaralandı. Gürültüyü duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan Öztürk'ün cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yaralı sürücü B.D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

