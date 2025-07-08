Yayla yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İHA
Yayla yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Gümüşhane'de yayladan dönüş yolundaki ailenin bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kazıkbeli Yaylası’ndan dönüş yolundaki 34 JV 907 plakalı araç, Çamin Yaylası mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

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Kazada, araç sürücüsü İbrahim Köse ile eşi Ayşe Köse olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta bulunan İbrahim H., eşi Saadet H., Hamdiye Ç. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kürtün Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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