Yaylabağı Belediyesi’nin ihmali: İki çocuğun ölümünde birinci derecede sorumlu

Efe Hasan ÖĞÜNÇ - AFYON / YENİÇAĞ

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu bu olay ile ilgili konuşarak ” Bu trajedi, sadece bir kaza değil, Yaylabağı Belediyesi’nin bariz ihmalinin ve sorumsuzluğunun bir sonucudur. Göletin tehlikeli olduğu yıllardır bilinirken, belediyenin hiçbir önlem almaması, bu faciada birincil derecede suçlu olduğunu gösteriyor. Bu güne kadar akılları neredeydi.

“İki çocuğun ölümünden sonra göleti kapatmak, belediyenin utanç verici geç kalmışlığını ve suçluluğunu örtbas etme çabasından başka bir şey değildir”

BİLİNEN TEHLİKEYE GÖZ YUMAN BİR BELEDİYE

Yaylabağı’ndaki gölet, bataklık yapısı ve derinlik farklarıyla, özellikle çocuklar için ölümcül bir tuzak. Halkın bu tehlikeyi yıllardır bildiği, çocukların sıkça bu bölgeye gittiği herkesin malumu. Peki, Yaylabağı Belediyesi bu konuda ne yaptı? Hiçbir şey! Ne bir uyarı levhası, ne bir güvenlik bariyeri, ne de en basit denetim. Belediyenin, çocukların hayatlarını korumak için en temel sorumluluğunu yerine getirmemesi, açık bir ihmaldir. Bu ihmal, Ali ve Muhammed’in hayatına mal oldu. Çocukların ölmesi mi gerekiyordu ki belediye harekete geçsin?

FACİADAN SONRA GELEN SAHTE ÇÖZÜMLER

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, ”Belediyenin, faciadan sonra göleti kapatmaya yönelik adımlar atması, sadece suçluluk psikolojisinin bir yansımasıdır. Eğer bu gölet tehlikeliydi ve belediye bunu biliyordu, neden iki masum çocuk boğulana kadar bekledi? Bir çit çekmek, bir uyarı levhası koymak asıl önemlisi bu çukuru kapatma çokmu zordu? Yaylabağı Belediyesi, bu önlemleri almayarak çocukların hayatını hiçe saydı. Göletin kapatılması için iki çocuğun ölmesi gerekmemeliydi. Bu, belediyenin utanç verici bir yönetim zafiyetidir ve sorumluluğu tamamen onlara aittir” dedi.

GEÇMİŞTEN DERS ALMAYAN ZİHNİYET

İl Başkanı Mısırlıoğlu, ”Afyonkarahisar, göletlerde boğulma vakalarıyla ilk kez karşılaşmıyor. 2021’de Çay ilçesindeki bir gölette bir baba ve yeğeninin hayatını kaybetmesi, bölgedeki bu tür alanların ne kadar tehlikeli olduğunu göstermişti. Yaylabağı Belediyesi, bu olaylardan zerre ders çıkarmadı. Aynı ihmalkâr tutum, aynı vurdumduymazlık, aynı sorumsuzluk! Çocukların güvenliği için en temel adımları atmayan bir belediye, bu ölümlerde birincil derecede suçludur. Başka kaç canın yitip gitmesi gerekiyor ki bu yönetim aklını başına alsın?

Yaylabağı Belediyesi’nin bu faciada birincil derecede sorumlu olduğu tartışmasızdır. Çocukların güvenliğini sağlamamak, tehlikeli bir alanı denetimsiz bırakmak ve faciaya davetiye çıkarmak, belediyenin utanç tablosudur" dedi.

Başkan Mısırlıoğlu Yaylabağı Belediye Başkanı Niyazi Akgedik’e seslenerek;

"Göletin tehlikeli olduğu biliniyorken, neden hiçbir önlem alınmadı?

Çocukların sıkça gittiği bir alanda neden en basit güvenlik bariyeri bile yoktu?

Faciadan sonra göleti kapatma kararı almak, belediyenin suçluluğunu itiraf etmesi değil midir?" dedi.

Başkan Mısırlıoğlu; ”Bu soruların cevabı, Yaylabağı Belediyesi’nin ihmalkâr yönetiminde yatıyor. Ali ve Muhammed’in ölümü, sadece bir kaza değil, belediyenin sorumsuzluğunun kanlı bir bedelidir. Üstelik burası devletin envanterinde olan yasal bir gölet değil, su deposundan taşan suların birikmesi için açılan bir ölüm çukurudur. Bu çukurda pek çok hayvanda telef olmuş.

İHMALLERİN BEDELİ ÇOCUKLARIN CANI OLMAMALI!

Yaylabağı Belediyesi, iki çocuğun ölümünden birincil derecede sorumludur. Göletin güvenliğini sağlamamak, çocukların hayatlarını hiçe saymak demektir. Bu facia, belediyenin yönetimsel beceriksizliğinin ve vurdumduymazlığının açık bir kanıtıdır. İki çocuğun ailesinin yaşadığı tarifsiz acı, belediyenin omuzlarında ağır bir yüktür. Artık yeter! Yaylabağı Belediyesi, bu ihmallerin hesabını vermeli, sorumlular yargı önünde cezalandırılmalı ve başka çocukların hayatı tehlikeye atılmamalıdır. Bu utanç, Yaylabağı Belediyesi’nin alnında kara bir leke olarak kalacaktır.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, ihmaller zincirini ve belediyenin sorumluluğunu ortaya çıkaracaktır. Bu facianın hesabının sorulmasını bekliyoruz ve takipçisiyiz” dedi.