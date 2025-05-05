Yaylada gördüğü manzara karşısında şoke oldu!

Edinilen bilgiye göre, Kayseri ilçesine bağlı Develi ilçesi Şıhlı Mahallesi'nde bulunan Avşarköy Yaylası'nda ormanlık alandaki arı kovanlarına ayılar saldırdı. Kovan sahibi 30 kovanın bulunduğu arılığa kontrol için gittiği sırada kovanlarını görünce şok yaşadı.

Yaylada bulunan kovanların içindeki petek bal ve arıların ayı saldırısı sonucu tamamen yok olduğu görüldü.

YAYLADAKİ AYI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, aynı gün akşam köye araç ile giden kişilerin önüne çıkan ayının görüntüleri de cep telefonu kamerasına yansıdı. Stabilize yolda ilerleyen ayının bir süre sonra kaybolduğu görüldü.