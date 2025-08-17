Yayladağı'nda festival coşkusu

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Yayladağı Belediyesi'nin iş birliğinde Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi festivalinin açılışı kortej yürüyüşüyle başladı.

Yürüyüşün ardından Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve Kaymakam Halil Yazıcı'nın Atatürk anıtına çelenk sunumu ile devam etti. Festivalin ilk yarışı tütün dizme olurken, ikinci yarışmasında ilçenin damaklarda iz bırakan lokumunu yemek için vatandaşlar yarıştı.

Yarışmaların ardından başarı elde eden katılımcılara ödülleri Belediye Başkanı Mehmet Yalçın takdim etti. Yarışmaların çocuk etkinliği düzenlenirken, halk akşam saatlerinde gerçekleştirilen İlyas Yalçıntaş konserine yoğun ilgi gösterdi. Doyasıya eğlenen vatandaşlar konserin tadını çıkardı.