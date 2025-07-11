Yaylatepe’de 500 keklik ava çıktı!

Kaynak: İHA
Yaylatepe’de 500 keklik ava çıktı!

Düzce'nin Yığılca ilçesi sınırlarında 500 kınalı keklik bırakıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sınırlarında yer alan Yığılca ilçesi Yaylatepe mevkiinde düzenlenen kınalı keklik salımı programına katıldı.

Yaban hayatının korunması ve doğal dengenin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, doğaya 500 adet kınalı keklik salındı.

Vali Aslan, doğaya bırakılan kekliklerin ekolojik dengeye ve biyolojik çeşitliliğe önemli katkılar sunduğunu belirtti. Ayrıca, kekliklerin tarımsal zararlılarla biyolojik mücadelede önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Aslan, vatandaşlara bu türlerin korunması konusunda duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu.

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