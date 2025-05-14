Yaylaya çıkanlar karşılaştıkları manzara karşısında şok oldular! Gözlerine inanamadılar hemen telefona sarıldılar

Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt kesişiminde yer alan 2 bin 200 metre yükseklikteki Balahor Yaylası’nda Mayıs ayında kar yağışı yaşandı. Yüksek rakımlı yaylalarına çıkan vatandaşlar, beklenmedik bir doğa olayıyla karşılaştı. Sabah saatlerinde uyanan yayla sakinleri, etrafın beyaz bir örtüyle kaplandığını fark etti. Tarihi İpekyolu üzerinde yer alan, 120 hanenin bulunduğu yayla, gece boyunca yağan kar nedeniyle tamamen beyaza büründü.

Yayla sakinleri, bu mevsimde nadir görülen kar yağışını cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi. Karla kaplanan yaylanın doğal güzellikleri, vatandaşların çektiği fotoğraflar ve videolarla kaydedildi. Görüntülerde, yaylanın evleri, ağaçları ve çevresindeki arazilerin karla örtülü olduğu, manzaranın adeta bir kış tablosunu andırdığı görüldü.

Yaylada yaşayanlar, sabah saatlerinde karşılaştıkları bu sürpriz karşısında hem şaşkınlık hem de doğanın güzelliğine hayranlık duyduklarını ifade etti. Tarihi İpekyolu’nun geçtiği bu bölgede, kar yağışının yaylaya ayrı bir huzur ve görsel zenginlik kattığı belirtildi. Vatandaşların çektiği görüntüler, sosyal medyada da paylaşılarak geniş yankı uyandırdı.