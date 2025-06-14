Yaylaya düşen yıldırım 18 koyunu telef etti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaylaya yıldırım düşmesi sonucu 18 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Kelkit ilçesi Ağalık Yaylası'nda meydana geldi. Etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışıyla birlikte Ağalık Yaylası'nda küçükbaş hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği alanda bulunan 4 üreticiye ait 18 koyun telef oldu.

Öte yandan, ilçeye bağlı Deredolu Beldesi'nde etkisini gösteren dolu yağışının ardından meydana gelen sel nedeniyle bir ahırı su bastı. Sel nedeniyle ahırda bulunan bir buzağı telef oldu.