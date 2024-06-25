Usta televizyoncu Mesut Yar, uzun bir aradan sonra Habertürk TV’de yayınlanan ‘Gece Hattı’ ile ekranlara dönüş yaptı.

Güler yüzlü haberci, hafta içi her gün saat 23.00’te başlayan programda farklı konular ve konuklarıyla yaz akşamlarına renk katıyor. Fırsat buldukça kaçırmamaya özen gösteriyorum. Mesut Yar’ı ‘Laf Çok’ ile daha önce farklı kanallarda da izlemiştik. Açıkçası, bir süredir ekranda olmayınca yokluğu hep bir eksiklik hissettiriyordu.

Haberi ve hayatı aynı ekranda buluşturan ‘Mesut Yar ile Gece Hattı’na reytingi bol bir sezon diliyorum. Alternatif arayanlara duyurulur.

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Aydınlıkevler, ‘Dalya’ diyecek

Mart 2022’de ilk kez seyirciyle buluşan Demet Akbağ’lı Aydınlıkevler tiyatro oyunu, 1 Temmuz akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da sahnelenecek gösteriyle 100. kez izleyici karşısına çıkacak.

BKM’nin yapımını üstlendiği, Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, Serdar Biliş’in yönetmenliğini yaptığı, 70’li yılların samimiyetini sahneye aktaran oyunun kadrosunda Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak, Sinem Ünsal, Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve Caner Alkaya yer alıyor.

Bugüne kadar 250 bini aşkın kişinin izlediği ve seyircileri soğuk Ankara günlerine doğru yolculuğa çıkaran Aydınlıkevler, bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikâye anlatıyor.

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Bu yaz herkese dans ettirecek

Yaz gelince yazlık şarkılar da peş peşe çıkmaya başladı. Bunlardan birisi de Simge Sağın’ın ‘Önümüz Yaz’ şarkısı. Sözü Salman Tin’e, müziği Simge Sağın’a ait şarkı, Simge Sağın Production etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Spotify’ın 2023 yılında yurt dışında en çok dinlenen ‘Türk Kadın Sanatçılar’ listesinde ilk sırada olan Simge, ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla yine 2023’te Spotify başta olmak üzere tüm dijital platformlarda en çok dinlenen sanatçı olmuştu.

Hoş bir şarkı olmuş. Samet Eruzun ve Ümit Şahin yönetmenliğinde, yaz tadında enerjik bir de klip çekilmiş. Ben beğendim. Öyle görünüyor ki, Simge, yeni şarkısıyla bu yaz herkese dans ettirecek.