Yaz aylarında çocuk ağız bakımı! Diş sağlığı için yaz alarmı

Değişen günlük rutinler, artan şekerli gıda tüketimi ve dış mekan aktiviteleri, diş çürükleri ve diğer ağız sağlığı sorunlarının kapısını aralayabilir.

Amerikan Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi’ne (AAPD) göre, 2-19 yaş arası çocuklarda diş çürüğü prevalansı %40’ın üzerinde ve yaz ayları bu riski artırdı.

Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar, ebeveynlere rehber olacak pratik ve etkili öneriler sundu.

Yaz tatili, çocukların düzenli ağız bakım alışkanlıklarını aksatmasına neden olabiliyor.

Okul dönemindeki sabit rutinlerin yerini alan esnek programlar, diş fırçalama ve diş ipi kullanımını gölgede bırakabiliyor.

Everett’teki aile diş hekimi ve Washington Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Dr. Kim Trieu, “Yaz geldiğinde rutinler bozulur ve alışkanlıklar kolayca unutulur. Bu da plak birikimini ve çürük riskini artırır” dedi.

Pediatrics dergisinde yayımlanan bir çalışma, 2-5 yaş arası çocukların %23’ünün, 6-8 yaş arası çocukların ise %52’sinin diş çürüğüyle karşı karşıya olduğunu gösterdi. Bunun yanı sıra, yazın artan şekerli ve asitli yiyecek-içecek tüketimi de büyük bir tehlike. Dondurma, gazlı içecekler, meyve suları ve yapışkan atıştırmalıklar, diş minesini aşındırarak çürük oluşumunu hızlandırdı.

Queensland Üniversitesi’nden Dr. Adele Green, “Sık atıştırma, dişlerin dinlenme süresini azaltır ve bu da çürük riskini artırır” uyarısında bulundu. Ayrıca, sıcak havalarda dehidrasyon, tükürük akışını azaltarak ağız ortamını asidik hale getiriyor, bu da diş minesine zarar verebilir.Yaz aktiviteleri de diş sağlığını tehdit etti.

Bisiklet sürme, yüzme veya temas sporları gibi etkinlikler, diş kırılmaları ve travmalar için risk oluşturdu.

Dr. Trieu, “Özellikle ön üst dişler, yaz aylarında sıkça zarar görüyor. Bu nedenle spor yaparken ağız koruyucusu kullanmak hayati önem taşıyor” dedi.

UZMANLARDAN ÇOCUKLAR İÇİN YAZ AYLARINDA AĞIZ BAKIMI ÖNERİLERİ

Uzmanlar, yaz aylarında çocukların diş sağlığını korumak için şu stratejileri önerdi:

Rutinleri Sürdürmek: Yazın esnek programlarına rağmen, diş fırçalama ve diş ipi kullanımı alışkanlıklarının devam etmesi şart.

Amerikan Diş Hekimleri Birliği’nden (ADA) pediatrik diş hekimi Dr. Mary Hayes, “Çocuklar ve yetişkinler, her gün iki kez iki dakika boyunca florürlü diş macunuyla dişlerini fırçalamalı. Küçük çocuklar için ebeveyn gözetimi önemli” dedi.

Ebeveynler, banyo aynasına asılan görsel hatırlatıcılar veya telefon alarmları gibi araçlarla bu alışkanlıkları pekiştirebilir.

10 yaşına kadar çocukların motor becerileri diş ipi kullanımı için yeterli olmayabilir, bu nedenle ebeveyn desteği gerekli.

Sağlıklı Atıştırmalıklar ve Hidrasyon: Yazın şekerli içecekler ve atıştırmalıklar yerine su, yoğurt, peynir, tam tahıllı ürünler ve taze meyve-sebze tercih edilmeli.

Dr. Trieu, “Peynir ve yoğurt gibi yüksek proteinli gıdalar, diş minesini güçlendirir ve çürük riskini azaltır” dedi.

Cochrane Database of Systematic Reviews’ta yayımlanan bir çalışma, florürlü su içmenin çocuklarda çürük oluşumunu %33 oranında azalttığını gösterdi.

Ebeveynler, çocuklarına eğlenceli, yeniden kullanılabilir su şişeleri alarak su tüketimini teşvik edebilir.

Spor Güvenliği: Temas sporları veya yüksek riskli aktivitelerde ağız koruyucusu kullanımı, diş travmalarını önlemede kritik.

Chicago kiDDS Pediatrik Diş Hekimliği’nden Dr. Christopher Neal, “Özel yapım ağız koruyucuları, hazır koruyuculara kıyasla daha etkili ve rahattır” dedi.

Bisiklet veya kaykay gibi aktivitelerde de kaskla birlikte ağız koruyucusu kullanılması önerildi.

Yaz Öncesi Diş Kontrolü: Yaz, okul programlarının yoğunluğundan uzak, diş hekimi ziyaretleri için ideal bir dönem. AAPD, çocukların ilk dişleri çıktıktan sonra veya 1 yaşına kadar diş hekimine gitmesini önerdi.

Dr. Hayes, “Yaz sonu kontrolleri, okul dönemi başlamadan sorunları tespit etmek için harika bir fırsat” dedi. Bu ziyaretler, florür verniği ve diş yüzey koruyucuları gibi önleyici tedaviler için de uygun.

Acil Durum Hazırlığı: Yazın artan fiziksel aktiviteler, diş kırılması veya düşmesi gibi acil durumları beraberinde getirebilir.

Dr. Trieu, “Kalıcı bir diş düştüğünde, bir saat içinde diş hekimine ulaşmak kritik. Dişi taç kısmından tutarak süt veya Hanks’ Dengeli Tuz Çözeltisi içinde muhafaza edin” dedi. Ebeveynler, acil durumlar için diş hekiminin iletişim bilgilerini hazır tutmalı.

Havuz Sularına Dikkat: Klorlu havuz suları, düşük pH seviyeleri nedeniyle diş minesinde aşınmaya yol açabilir. Journal of Dental Research’te yayımlanan bir çalışma, uzun süre klorlu suda yüzmenin diş erozyonunu artırabileceğini gösterdi.

Uzmanlar, çocukların yüzme sonrası ağızlarını tatlı suyla çalkalamasını önerdi.

BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENEN ÖNLEMLER

Bilimsel araştırmalar, ağız sağlığını korumanın çocukluk döneminde başlaması gerektiğini vurguladı.

Pediatrics’te yayımlanan bir makale, erken çocuklukta düzenli diş hekimi ziyaretlerinin çürük riskini %50’ye kadar azalttığını gösterdi.

Florür, diş minesini güçlendirerek çürük oluşumunu engellemede etkili bir araç. Cochrane Database of Systematic Reviews’a göre, florürlü diş macunu kullanımı çocuklarda çürük riskini %24 oranında düşürüyor. Ayrıca, diş yüzey koruyucuları (dental sealants), arka dişlerde çürük oluşumunu %80’e kadar önleyebildi.

Dr. Hayes, “Ebeveynler, çocuklarıyla birlikte diş fırçalayarak örnek olabilir. Bu, hem eğlenceli bir aile aktivitesi hem de sağlıklı alışkanlıkların yerleşmesi için bir fırsat” dedi. Ayrıca, şekerli gıdaların tüketim sıklığını azaltmak, çürük oluşumunu engellemede kilit bir faktör.

Journal of Dental Research’te yayımlanan bir çalışma, şekerli gıdaların ağızda uzun süre kalmasının çürük riskini %60 artırdığını belirtti.

EĞLENCELİ YÖNTEMLERLE DİŞ BAKIMI

Çocukları diş fırçalamaya teşvik etmek için eğlenceli yöntemler kullanılabilir. Amerikan Diş Hekimleri Birliği, sticker veya boyama çizelgeleri gibi ödüllü sistemlerin çocukları motive ettiğini belirtti.

Örneğin, her fırçalama sonrası bir sticker kazanma sistemi, küçük çocuklar için cazip olabilir. Ayrıca, iki dakikalık fırçalama süresini eğlenceli hale getirmek için şarkılar veya zamanlayıcı uygulamalar kullanılabilir.

SAĞLIKLI GÜLÜŞLER İÇİN YAZ FIRSATI

Yaz ayları, çocukların ağız sağlığını korumak için hem zorluklar hem de fırsatlar sundu. Uzmanlar, düzenli fırçalama, sağlıklı beslenme, koruyucu ekipman kullanımı ve diş hekimi ziyaretleriyle bu dönemin sağlıklı gülüşlerle geçmesini sağlayabileceğimizi vurguladı.

Dr. Kim Trieu, “Erken yaşta kazanılan ağız sağlığı alışkanlıkları, ömür boyu süren sağlıklı bir gülüşün temelini oluşturur” dedi.

Ebeveynler, bu önerileri uygulayarak çocuklarının diş sağlığını yaz boyunca ve ötesinde koruyabilir.