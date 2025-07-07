Yaz aylarında katarakt ameliyatı olunabilir mi? Uzmanından kesin ve bilimsel yanıtlar

Göz hastalıkları alanında 22 yıllık deneyimi bulunan Veni Vidi Göz Grup doktorlarından Prof. Dr. Fırat Helvacıoğlu, “Toplumda bazı dönemsel koşulların, örneğin yaz aylarındaki sıcaklıkların, katarakt ameliyatı için uygun olmadığına yönelik yaygın bir düşünce var. Ancak bu tür görüşler, güncel cerrahi uygulamalar ve tıbbi protokollerle örtüşmüyor. Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği (ESCRS) tarafından yayımlanan hasta bilgilendirme metinlerinde, ameliyatların yıl boyunca aynı güvenlik ve etkinlik protokolleriyle uygulandığı açıkça belirtiliyor” dedi.

“Ameliyathanelerde çevresel faktörlerin doğrudan etkisi en aza indirgeniyor”

Prof. Dr. Fırat Helvacıoğlu, “Modern cerrahi yöntemler, klimalı ve steril ameliyathanelerde, sabit sıcaklık ve nem oranlarında gerçekleştirildiği için çevresel faktörlerin doğrudan etkisi en aza indirgeniyor. Yaz ayları da dahil olmak üzere, katarakt cerrahisinin zamanı tıbbi gereklilik, görme kaybı düzeyi ve hastanın genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak belirleniyor. Ancak elbette bu süreçte hasta tercihleri de dikkate alınmalı. Ancak tedavinin ertelenmesinin yaratacağı riskler mutlaka detaylı biçimde anlatılmalı” ifadelerini kullandı.

"Göz sağlığınızı mevsimlere bırakmayın, yazın da net görün

Veni Vidi Göz Merkezi hekimlerinden Prof. Dr. Fırat Helvacıoğlu, “Katarakt cerrahisi sonrası iyileşme süreci, genellikle hızlı oluyor ve sorunsuz şekilde ilerliyor. Elde edilen başarılar ise mevsimlere göre anlamlı değişkenlik göstermiyor. Ancak yine de ameliyat sonrası Ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalma, göz kuruluğu veya alerjik reaksiyon riski gibi durumlara karşı koruyucu önlemler alınması önem taşıyor” diyerek katarakt ameliyatı sonrasında hastalara düşen sorumlulukları şu sözlerle paylaştı:

“Ameliyat sonrası dönemde yaz koşullarına uygun koruyucu uygulamaları ihmal etmemek gerekiyor. Veni Vidi Göz Hastanesi olarak hastalarımızı UV filtreli gözlük kullanımı, hijyen ve damla uygulaması konularında detaylıca bilgilendiriyoruz. Yaz aylarında yapılan ameliyatların klinik açıdan dezavantaj yaratmadığını, aksine bilinçli bir bakım süreciyle hasta konforunun oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.”