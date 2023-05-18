Yaz aylarında ödem artar mı?

Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Genel olarak ellerde, ayaklarda, bacaklarda ve kollarda ödem görülebilir. Dönemsel olarak değişkenlik göstermekle birlikte yaz aylarında ödem artıyor" diye konuştu

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, ödem ile ilgili açıklamalarında şunları söyledi:

"Genel olarak ellerde, ayaklarda, bacaklarda ve kollarda görülebilir. Dönemsel olarak değişkenlik göstermekle birlikte yaz aylarında artar. Ödemle başa çıkmak için önce nedenini tespit etmek gerekir. Dokular içerisinde aşırı sıvı birikiminin meydana gelmesi, ödeme yol açar. Bu ödem birikimi de vücudun farklı bölgelerinde şişkinliğe yol açar”

ÖDEMİN KAYNAĞI NE?

Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, ödemin sebepleri ve tedavi süreci ile ilgili şu bilgileri verdi:



"Ödemin nedenleri merak edilen konuların arasında yer alır. Kalp ve dolaşım problemleri, tiroit hastalıkları, böbrek hastalıkları, bazı enfeksiyonel hastalıklar, kadınlarda adet dönemi ve menopoz, hormonal değişiklikler, tansiyon hastalıkları ödeme neden olur. Sağlığına dikkat edenler ödem sorununu kolayca çözebilir. Tiroit probleminiz varsa gerekli tedaviyi almadan ödem problemi engellenemez. Demir eksikliği yaşıyorsanız eksikliği gerek ilaç gerek beslenme ile yerine koymanız gerekebilir. Yüksek tansiyon varsa ve yüksek sodyumlu besleniyorsanız ödem sorunu yaşamak kaçınılmaz olur. İlk adım hastalığa bağlı nedenleri doktorunuz ile görüşmek ve yaşamsal faaliyetlerinizi gözden geçirmek olmalıdır.”

"SPOR ÖDEM İÇİN ÇARE"

Günümüzde her yere ulaşım araçlarıyla gidildiğini söyleyen Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, “Hareket etmekten yoksun yaşıyoruz. Aktif spor yapabilmenin ödem için mükemmel bir ilaç olduğunu düşünüyorum. Spor salonunda ya da doğada ya da evde yaşantımıza hareketlilik getirmemiz gerekir. Fiziksel aktiviteler kasların güçlenmesini sağlar, güçlü kaslarla dolaşım daha hızlı olur.” şeklinde konuştu..

"BESLENMENİZİ GÖZDEN GEÇİRİN"

Beslenme alışkanlıklarının sağlığı etkilediği gibi ödem problemlerine de neden olduğunu belirten Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, “Su tüketimi bu problemlerin en başında gelmektedir. Su tüketimi cinsiyete, yaşa, fiziksel aktivitenize ve ağırlığınıza göre değişir. Gereğinden az su tüketmek hem ödeme neden olmakta hem de metabolizmayı yavaşlatmaktadır. Su tüketiminin gereğinden fazlası da zararlıdır. Fazla su da ödem yapar ve elektrolit kaybına neden olarak sizi halsizleştirir. Düşünmekte bile güçlük çekersiniz. Meyve suyu, çay, kahve gibi içecekler su yerine geçmemektedir. Aksine fazla çay ve kahve tüketmek su kaybına neden olur ve dokularınız şişer. Tek tip beslenmek yani sadece karbonhidrat veya sadece protein ağırlıklı beslenmek hem kilo almanıza hem de ödeme neden olur. Protein ağırlıklı besleniyorum diye hiç sebze tüketmiyorsanız ve proteini gereğinden fazla tüketiyorsanız yağlanmaya bağlı dokularda sıvı birikmesi yaşarsınız. Karbonhidrat içeren besinler vücut tarafından parçalandığında su açığa çıkar ve yine gereğinden fazla tüketiliyorsa ödem kaçınılmazdır. Alerji veya intoleransınız olan besinlere karşı da dikkatli olmalısınız. Bunlarda metabolizmanıza zarar vererek kabızlığa ya da ishale bağlı ödem sorunları yaşamanıza neden olacaktır” şeklinde konuştu.