Yaz aylarının belasına karşı harekete geçildi! Saniyede 30 tanesini yok ediyor

Çinli bir mühendis, yapay zeka destekli lazerle çalışan “Foton Matrisi” adlı taşınabilir cihazıyla sivrisinekleri uçuş sırasında avlayan sistem geliştirdi. İklim değişikliğiyle hızla yayılan zararlılara karşı geliştirilen bu cihaz, prototip aşamasında 1 milyon dolara yakın yatırım topladı.

Artık sivrisineklere karşı taşınabilir bir hava savunma sistemi var. Adı Foton Matrisi olan bu cihaz, akıllı telefon büyüklüğünde bir kara kutu olup, yapay zeka destekli bir lazer sistemi kullanarak sivrisinekleri uçuş sırasında tespit edip takip edip ortadan kaldırabiliyor. Mucidine göre kalibre edilmiş lazer darbeleriyle saniyede 30 sivrisineği tespit edip yok edebiliyor ve bu potansiyel olarak (taşıyabildikleri hastalıklar nedeniyle) ölümcül ve çoğu zaman can sıkıcı uçan zararlıları insanlara veya evcil hayvanlara zarar vermeden parçalayabiliyor.

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Çinli mühendis Jim Wong, Indiegogo kitle fonlama sayfasına ve TikTok ile Instagram'daki viral videolara göre, "Saniyede 1 metreden fazla olmayan uçuş hızı ve 2 ila 20 milimetrelik karakteristik boyutuyla sivrisinekleri etkili bir şekilde tespit edip vurabilen" çalışan bir prototip geliştirdi.

Cihaz, kum sinekleri ve meyve sinekleri gibi bu menzildeki diğer uçan böcekleri de hedef alabiliyor. Ve Indiegogo verilerine göre şu ana kadar bu girişim cihazı henüz prototip aşamasındayken 1627 bireysel kitleme fonlama yatırımcısından toplam 1 milyon dolara yakın (ortalama yatırımcı başına 608 dolar) yatırım topladı.

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Girişimin kısa sürede bu kadar rağbet görmesinde iklim değişikliği nedeniyle, Zika ve dang humması gibi virüs taşıyan türlerin tropikal olmayan enlemlere sızmasının önemli bir rolü olduğu düşünülüyor. Kayıtlara geçen en sıcak yıl olan 2024'te, Avrupa Birliği, Avrupa topraklarından edinilen 300'den fazla yerel dang humması vakası belgeledi ve bu sayı, önceki 15 yılın toplamında kaydedilen 275 vakayı geride bıraktı.