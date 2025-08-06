Yaz aylarının vazgeçilmezi su sporlarıyla ilgili uzmanlardan kritik uyarılar

Yaz mevsimiyle birlikte su sporları, tatilcilerin en çok tercih ettiği aktivitelerden biri haline geldi. Ancak jet ski, banana, yelken ve su kaydırakları gibi eğlenceli aktiviteler, dikkatsizlik ve yetersiz önlem alındığında ciddi ortopedik yaralanmalara neden olabildi.

Uzmanlar, su sporlarının omurga kırıklarından parmak kopmalarına kadar uzanan geniş bir risk yelpazesine sahip olduğunu belirtti. Uluslararası uzmanlar ve son bilimsel araştırmalar da bu tehlikelere dikkat çekerek koruyucu ekipman kullanımının önemini vurguladı.

YÜKSEK HIZ, YÜKSEK RİSK: OMURGA VE KEMİK KIRIKLARI TEHLİKESİ

Uzmanlar, özellikle jet ski gibi yüksek hızlı su sporlarının omurgaya ani yük bindirdiğini ve bu durumun bel ile sırt omurlarında kompresyon kırıklarına yol açabileceğini ifade ederek, “Banana gibi aktivitelerde ise savrulmalar, uyluk kemiği gibi güçlü kemiklerde bile kırıklara neden olabilir” dedi.

Su parklarındaki kaydırakların kontrolsüz kullanımı ise diz bağlarında yırtılmalara ve omuz çıkıklarına sebep olabiliyor. Özellikle omuz çıkığı geçmişi olan bireylerin balıklama atlayışlardan kaçınması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu tür aktivitelerin ciddi sakatlanmalara davetiye çıkardığını söyledi.

ULUSLARARASI UZMANLARDAN DESTEK: KORUYUCU EKİPMAN HAYAT KURTARIYOR

Amerikan Ortopedi Cerrahları Akademisi’nden (AAOS) Dr. John T. Smith, su sporlarındaki yaralanmaların büyük ölçüde önlenebilir olduğunu belirterek, “Kask, can yeleği, kaymaz ayakkabı ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlar, ciddi yaralanma riskini önemli oranda azaltıyor” dedi.

Journal of Orthopaedic Research’te yayımlanan bir çalışma, su sporları kaynaklı yaralanmaların %60’ının uygun ekipman kullanımıyla önlenebileceğini ortaya koydu.

Çalışma, özellikle yelkenli teknelerde kullanılan vinç ve bumba gibi ekipmanların dikkatsizce kullanımının parmak ezilmeleri, uzuv kayıpları ve hatta kafa travmalarına yol açabileceğini gösterdi.

Uzmanlar bu bulguları destekleyerek, “Bumba çarpmaları ciddi beyin travmalarına neden olabilir. Koruyucu ekipman kullanımı bu tür kazaların etkisini en aza indirir” dedi.

TATİL EŞYALARI DA TEHLİKE SAÇIYOR

Su sporlarının yanı sıra tatil sırasında kullanılan eşyalar da beklenmedik riskler barındırdı.

Uzmanlar, şezlongların kontrolsüz kapanmasının parmak kopmalarına yol açabileceğini, tekne güvertelerindeki kaygan yüzeylerin ise el ve ayak bileği kırıklarına neden olabileceğini belirtti.

İngiltere’deki Sheffield Üniversitesi’nden ortopedi uzmanı Prof. Dr. Emma Stokes, bu tür yaralanmaların genellikle hafife alındığını ancak uzun süreli sakatlıklara yol açabileceğini vurguladı. Stokes, “Kaygan yüzeylerde uygun ayakkabı kullanılmaması, basit bir düşüşü bile ciddi bir kırığa dönüştürebilir” dedi.

DOĞRU İLK YARDIM SAKATLIĞI ÖNLÜYOR

Yaralanma sonrası doğru ilk yardım, sakatlık riskini azaltmada kritik bir rol oynadı.

Uzmanlar; Omurga yaralanması şüphesinde hastanın kesinlikle hareket ettirilmemesi gerektiğini vurguladı:

“Omuz çıkığı veya kırık şüphesinde eklem yerine oturtulmaya çalışılmamalı. Diz ve ayak bileği burkulmalarında soğuk kompres uygulanmalı, parmak kopmalarında ise parça buzla doğrudan temas etmeyecek şekilde saklanmalı.”

Kafa travmalarında bilinç kaybı veya kusma gibi belirtiler varsa, derhal ambulans çağrılması gerektiğini ekledi.

The Lancet’te yayımlanan bir makale, doğru ilk yardım müdahalesinin kalıcı hasar riskini %40 oranında azalttığını ortaya koydu.

TATİLİNİZİ KABUSA ÇEVİRMEYİN: UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlar, su sporlarına katılırken alınacak basit önlemlerle risklerin büyük ölçüde azaltılabileceğini söyledi.

Uluslararası uzmanlar da, spor öncesi ısınma ve doğru tekniklerin öğrenilmesinin önemine dikkat çekti.

Dr. Smith, “Eğitimli bir rehber eşliğinde yapılan su sporları, hem daha güvenli hem de daha keyifli” dedi.

Su sporlarının cazibesine kapılmadan önce, uzmanların uyarılarını dikkate almak ve gerekli önlemleri almak, tatilin keyfini güvenle çıkarmanın anahtarı.

Bilinçli hareket ederek, yaz aylarını sakatlanma korkusu olmadan geçirmek mümkün.