Yaz bitiyor şemsiyeleri hazırlayın! Yılın ilk karı da geldi (10 Eylül 2024 hava durumu)

Yaz bitiyor şemsiyeleri hazırlayın! Yılın ilk karı da geldi (10 Eylül 2024 hava durumu)
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji 10 Eylül tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, çarşamba gününden itibaren İstanbul da dahil olmak üzere 38 ilde sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan yılın ilk karı Ağrı'ya yağdı.

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Yaz bitiyor şemsiyeleri hazırlayın! Yılın ilk karı da geldi (10 Eylül 2024 hava durumu) 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin doğu bölgeleri, Marmara, Ege ve Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülmektedir. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Artvin ve Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacaktır. Yağışların özellikle Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.

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Yaz bitiyor şemsiyeleri hazırlayın! Yılın ilk karı da geldi (10 Eylül 2024 hava durumu) 2

Hava Sıcaklığı: İç ve kuzey bölgelerde 2 ila 4 derece artış, Ege'de ise 3 ila 5 derece düşüş beklenmektedir. Diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği olmayacağı öngörülmektedir.

Rüzgar: Genellikle güney ve batı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uyarılar: Kuvvetli yağış beklenen Muş ve Ağrı çevrelerinde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Yaz bitiyor şemsiyeleri hazırlayın! Yılın ilk karı da geldi (10 Eylül 2024 hava durumu) 3

MARMARA

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Batı kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Edirne: 34°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İstanbul: 29°C - Parçalı bulutlu, gece batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kırklareli: 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kocaeli: 33°C - Parçalı bulutlu.

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Yaz bitiyor şemsiyeleri hazırlayın! Yılın ilk karı da geldi (10 Eylül 2024 hava durumu) 4

EGE

Kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Afyonkarahisar: 30°C - Parçalı bulutlu.

İzmir: 31°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Manisa: 32°C - Akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Muğla: 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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Yaz bitiyor şemsiyeleri hazırlayın! Yılın ilk karı da geldi (10 Eylül 2024 hava durumu) 5

AKDENİZ

Bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Akdeniz kıyılarında yerel sağanak yağışlar görülebilir.

Adana: 35°C - Akşam kuzey kesimlerinde, gece ise genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Antalya: 31°C - Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Hatay: 33°C - Parçalı bulutlu.

Isparta: 29°C - Akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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Yaz bitiyor şemsiyeleri hazırlayın! Yılın ilk karı da geldi (10 Eylül 2024 hava durumu) 6

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Ankara: 33°C - Parçalı ve az bulutlu.

Eskişehir: 33°C - Parçalı ve az bulutlu.

Konya: 31°C - Parçalı ve az bulutlu.

Yozgat: 30°C - Parçalı ve az bulutlu.

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Yaz bitiyor şemsiyeleri hazırlayın! Yılın ilk karı da geldi (10 Eylül 2024 hava durumu) 7

BATI KARADENİZ

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.

Bolu: 34°C - Parçalı ve az bulutlu.

Düzce: 35°C - Parçalı ve az bulutlu.

Sinop: 31°C - Parçalı ve az bulutlu.

Zonguldak: 29°C - Parçalı ve az bulutlu.

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Yaz bitiyor şemsiyeleri hazırlayın! Yılın ilk karı da geldi (10 Eylül 2024 hava durumu) 8

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir.

Amasya: 36°C - Parçalı bulutlu.

Artvin: 33°C - Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

Samsun: 33°C - Parçalı bulutlu.

Trabzon: 29°C - Öğle saatlerinde iç kesimlerde yerel sağanak yağışlı.

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Yaz bitiyor şemsiyeleri hazırlayın! Yılın ilk karı da geldi (10 Eylül 2024 hava durumu) 9

DOĞU ANADOLU

Bölgenin doğusunda yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Muş ve Ağrı çevrelerinde yağışlar kuvvetli olabilir.

Erzurum: 26°C - Sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

Kars: 25°C - Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

Malatya: 35°C - Parçalı bulutlu.

Van: 23°C - Sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

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Yaz bitiyor şemsiyeleri hazırlayın! Yılın ilk karı da geldi (10 Eylül 2024 hava durumu) 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Diyarbakır: 37°C - Az bulutlu ve açık.

Gaziantep: 36°C - Az bulutlu ve açık.

Siirt: 36°C - Az bulutlu ve açık.

Şanlıurfa: 38°C - Az bulutlu ve açık.

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Yaz bitiyor şemsiyeleri hazırlayın! Yılın ilk karı da geldi (10 Eylül 2024 hava durumu) 11

YILIN İLK KARI YAĞDI

Ağrı'da iki gündür etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Sağanak, 5 bin 137 rakımla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda yerini kara bıraktı.

Dağın zirvesinden itibaren yaklaşık 3 bin 600 rakıma kadarlık bölümde etkisini gösteren kar bölgeyi beyaza bürüdü. Diğer yandan kar yağışına hazırlıksız yakalanan dağcılar da zor anlar yaşadı.

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