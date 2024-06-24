Yaz boyunca tüketmeniz gereken 10 meyve

Kavun, yaz aylarının sevilen meyvesi olarak birçok sağlık faydası sunar. Yüksek su içeriğiyle vücudu nemlendirir ve serinletir. C vitamini ve beta-karoten bakımından zengin olan kavun, bağışıklık sistemini güçlendirir ve cilt sağlığını destekler. Lif içeriği sayesinde sindirimi düzenler ve kabızlığı önler. Ayrıca, düşük kalorili olması nedeniyle diyet dostu bir meyvedir. Beslenme Uzmanı Dr. Ayşe Yalçın "Kavun, içerdiği vitaminler ve minerallerle vücudun günlük besin ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur" derken Diyetisyen Mehmet Ak ise "Kavun, özellikle yaz aylarında su ihtiyacını karşılamada etkili bir meyvedir ve vücudu serinletir" bilgilendirmesinde bulunuyor.

Beslenme Uzmanı Dr. Michael Greger, kavunun başka bir faydasını şöyle açıklıyor "Kavun, yüksek antioksidan içeriği sayesinde hücreleri serbest radikallerden korur ve kanser riskini azaltır." Diyetisyen Cynthia Sass ise kavunun düşük kalorili ve besleyici özellikleriyle sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği olduğuna vurgu yapıyor.