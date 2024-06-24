Yaz boyunca tüketmeniz gereken 10 meyve

Yaz boyunca tüketmeniz gereken 10 meyve
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Yaz kendine özgü meyvelerle geldi. İşte pek çok uzmanın faydalarını anlata anlata bitiremediği 10 yaz meyvesi...

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Yaz boyunca tüketmeniz gereken 10 meyve 1

Karpuz, yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olarak bilinir ve birçok faydası vardır. İçerdiği yüksek su oranı sayesinde vücudun su ihtiyacını karşılar, serinletir ve cildi nemlendirir. Ayrıca, C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin olan karpuz, bağışıklık sistemini güçlendirir ve serbest radikallerle savaşarak kansere karşı koruyucu etki gösterir. Uzmanlar, karpuzun likopen içeriği sayesinde kalp sağlığına da olumlu katkıda bulunduğunu belirtmektedir. Beslenme Uzmanı Dr. Ayşe Öztürk "Karpuz, içerdiği likopen ve C vitamini ile kalp sağlığını destekler ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olur" diyor.

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Yaz boyunca tüketmeniz gereken 10 meyve 2

Yeşil erik, lezzetinin yanı sıra sağlık açısından birçok fayda sunar. İçeriğinde bol miktarda C vitamini bulunur, bu da bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırır. Ayrıca, lif açısından zengin olduğu için sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önler. Antioksidan özelliği sayesinde hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur. Uzman Diyetisyen Elif Yıldız "Yeşil erik, düşük kalorili olması ve yüksek lif içeriği ile kilo kontrolüne yardımcı olurken, içerdiği vitaminler sayesinde cilt sağlığını da destekler" diyor. Bu nedenle, yeşil eriği beslenme düzeninize dahil etmek sağlığınız için faydalı olacaktır.

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Yaz boyunca tüketmeniz gereken 10 meyve 3

Çilek, lezzeti kadar sağlık yararlarıyla da dikkat çeker. Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı korur. Antioksidan bakımından zengin olan çilek, serbest radikallerle savaşarak hücreleri korur ve yaşlanma etkilerini geciktirir. Lif içeriğiyle sindirimi düzenler ve kabızlığı önler. Ayrıca, düşük kalorili olması nedeniyle diyet dostu bir meyvedir. Beslenme Uzmanı Dr. Ahmet Demir, "Çilek, içeriğindeki antioksidanlar ve vitaminler sayesinde kalp sağlığını destekler ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur" diyor.

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Yaz boyunca tüketmeniz gereken 10 meyve 4

Kiraz, lezzetli olmasının yanı sıra sağlık açısından da birçok fayda sunar. Antioksidanlar bakımından zengin olan kiraz, hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur ve yaşlanma etkilerini geciktirir. C vitamini içeriği bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Ayrıca, lif içeriği sayesinde sindirimi düzenler ve kabızlığı önler. Kiraz, doğal melatonin kaynağı olarak uyku düzenini iyileştirir. Beslenme uzmanı Dr. Michael Murray, "Kiraz, inflamasyonu azaltan ve kalp sağlığını destekleyen güçlü antioksidanlar içerir" diyor.

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Yaz boyunca tüketmeniz gereken 10 meyve 5

Şeftali, lezzetli ve ferahlatıcı bir meyve olmasının yanı sıra birçok sağlık faydası sunar. Yüksek su içeriğiyle vücudu nemlendirir ve serinletir. A, C ve E vitaminleri bakımından zengin olan şeftali, bağışıklık sistemini güçlendirir ve cilt sağlığını destekler. Antioksidan özellikleri sayesinde hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur. Lif içeriğiyle sindirimi düzenler ve kabızlığı önler. Potasyum içeriği sayesinde kalp sağlığını destekler ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olur. Düşük kalorili olması, şeftaliyi diyet dostu bir meyve yapar. Düzenli tüketimi genel sağlığa olumlu katkılar sağlar.

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Yaz boyunca tüketmeniz gereken 10 meyve 6

Kavun, yaz aylarının sevilen meyvesi olarak birçok sağlık faydası sunar. Yüksek su içeriğiyle vücudu nemlendirir ve serinletir. C vitamini ve beta-karoten bakımından zengin olan kavun, bağışıklık sistemini güçlendirir ve cilt sağlığını destekler. Lif içeriği sayesinde sindirimi düzenler ve kabızlığı önler. Ayrıca, düşük kalorili olması nedeniyle diyet dostu bir meyvedir. Beslenme Uzmanı Dr. Ayşe Yalçın "Kavun, içerdiği vitaminler ve minerallerle vücudun günlük besin ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur" derken Diyetisyen Mehmet Ak ise "Kavun, özellikle yaz aylarında su ihtiyacını karşılamada etkili bir meyvedir ve vücudu serinletir" bilgilendirmesinde bulunuyor.

Beslenme Uzmanı Dr. Michael Greger, kavunun başka bir faydasını şöyle açıklıyor "Kavun, yüksek antioksidan içeriği sayesinde hücreleri serbest radikallerden korur ve kanser riskini azaltır." Diyetisyen Cynthia Sass ise kavunun düşük kalorili ve besleyici özellikleriyle sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği olduğuna vurgu yapıyor.

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Yaz boyunca tüketmeniz gereken 10 meyve 7

Armut, lezzetli ve besleyici bir meyve olarak birçok sağlık faydası sunar. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi düzenler ve kabızlığı önler. C vitamini bakımından zengin olan armut, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar. İçerdiği potasyum ile kalp sağlığını destekler ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olur. Antioksidan özellikleri sayesinde hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur. Düşük kalorili olması nedeniyle diyet dostu bir meyvedir. Ayrıca, armutun içerdiği su miktarı vücudun nem dengesini sağlar. Düzenli tüketimi genel sağlığa olumlu katkılar sağlar.

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Yaz boyunca tüketmeniz gereken 10 meyve 8

Üzüm yüksek antioksidan içeriği sayesinde hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur ve yaşlanma etkilerini geciktirir. C ve K vitamini bakımından zengin olan üzüm, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kemik sağlığını destekler. Ayrıca, lif içeriği sindirimi düzenler ve kabızlığı önler.

Üzümleri iyice yıkayarak pestisit kalıntılarından arındırın. Fazla şeker içeriği nedeniyle diyabet hastaları kontrollü tüketmelidir. Üzümlerin çekirdekleri bazı kişilerde sindirim sorunlarına neden olabilir, bu nedenle çekirdeksiz üzüm tercih edilebilir. Düzenli ve ölçülü tüketimi sağlığınıza olumlu katkılar sağlar.

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Yaz boyunca tüketmeniz gereken 10 meyve 9

A, C ve E vitaminleri bakımından zengin olan kayısı, bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını destekler ve göz sağlığını korur. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi düzenler ve kabızlığı önler. Antioksidan özellikleriyle hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur. Potasyum içeriği kalp sağlığını destekler ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olur.

Kayısının fazla tüketimi ishale neden olabilir, bu yüzden ölçülü tüketmek önemlidir. Kuru kayısıların şeker içeriği yüksektir, bu nedenle diyabet hastaları dikkatli olmalıdır. Taze kayısı tercih edilerek daha fazla besin değeri elde edilebilir.

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Yaz boyunca tüketmeniz gereken 10 meyve 10

Beslenme uzmanı Dr. Michael Greger'in "İncir, yüksek lif ve mineral içeriği sayesinde sindirimi destekler ve kalp sağlığına olumlu katkıda bulunur" dediği incir potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller bakımından da oldukça zengindir. İncir, kemik sağlığını destekler ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olur. A, B ve C vitaminleri ile bağışıklık sistemini güçlendirir ve cilt sağlığını iyileştirir.

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