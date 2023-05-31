Yaz depresyonu neden olur?

Uzmanlar yaz depresyonu ile ilgili önemli bilgiler verdi ve uyarılar yaptı. İşte detaylar…

Yaz depresyonu neden olur?

Kış depresyonu olarak tanımlanan mevsimsel duygulanım bozukluğu, yaz depresyonu olarak da görülebiliyor. Yaz depresyonu, ender görülen ve farklı belirtilerle ortaya çıkan bir duygulanım bozukluğudur. Yaz depresyonunun da kış depresyonu gibi 24 saatlik günlük siklusun değişimi, genetik faktörler, stresle bağlantılı faktörler ya da bütün bunların kombinasyonu etken olabiliyor.

20 yaş altındaki kişilerde mevsimsel duygulanım bozuklukları görülebiliyor. Kadınlarda erkeklere oranla mevsimsel duygulanım bozuklukları 4 kat daha fazla görülüyor.

YAZ DEPRESYONU BELİRTİLERİ NELERDİR

Ümitsizlik hali
İlgi ve istek kaybı
İştah kaybı
Seksüel dürtülerde azalma
Aşırı hassasiyet
çabuk kızmak
sinirlilik
Heyecan
Huzursuzluk
İntihara yönelik duygu ve düşünceler
Anksiyete (endişe, kaygı)
Uykusuzluk

NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uyanık kalınan sürenin uzaması, biyolojik saatin bozulması gibi nedenler depresif duygulara neden olabilirler. Bu nedenle kaliteli ve düzenli uyumaya özen gösterilmelidir. Uyku, ruh sağlığımız üzerinde etki sahibi olan melatonin hormonunun salgılanması için de son derece gerekli ve önemlidir.

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları başta yaz depresyonu olmak üzere bizi diğer zihinsel problemlere karşı da koruyabilir. İşte fiziksel ve zihinsel sağlığınızı geliştirerek sizi depresyondan koruyabilecek bazı öneriler:

Yaz depresyonu, yukarıda da açıkladığımız gibi belirli kriterleri olan bir problemdir ve yaz sıcaklarında görülen bunalma hissi ile karıştırılmamalıdır. Her insan aşırı sıcaklar sebebiyle halsizlik, isteksizlik, yorgunluk gibi belirtiler yaşayabilir. Bu nedenle bu belirtileri yaşayan herkes, yaz depresyonu yaşadığını düşünmemelidir.

Soğuk duş alın. Yaz aylarında sıcak ve nem sebebiyle kendinizi kötü hissediyorsanız soğuk duş almak, havuza girmek veya klimayı yükseltmek kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

Bol su tüketin. Yaz aylarında su tüketimi daha fazla önem kazanır. Vücudun susuz kalması başta fiziksel sağlık olmak üzere zihinsel sağlığı da olumsuz yönde etkileyebilir.

Soğuk yerlere seyahat edin. Sıcak havanın olumsuz etkileri, bu türden yerlerde unutulacak ve kendinizi daha iyi hissetmenize, rahatlamanıza yardımcı olacaktır.

Sağlıklı ve dengeli beslenin. Fiziksel sağlık, beraberinde zihinsel sağlığı da getirmektedir. Bu nedenle vitamin ve mineraller bakımından zengin sağlıklı sebze ve meyvelerle beslenilmelidir.

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