Yaz enfeksiyonu salgın mı? Uzmanlar açıkladı

Yaz aylarında, sıcak havalar ve nem oranının artmasıyla birlikte bazı enfeksiyonların görülme sıklığında artış olduğu bildirildi. Bu durum halk arasında "yaz enfeksiyonu salgını" olarak nitelendirilebilir. Fakat her yaz mevsiminde her enfeksiyon türünde bir salgın görülmemekte, bazı enfeksiyon türlerinde artış gözlemlenmekte.

Hangi enfeksiyonların yaz aylarında daha sık görüldüğüne dair bazı bilgiler ve uzman görüşleri:

Akut Gastroenterit: Özellikle norovirüs ve rotavirüs gibi virüslerin neden olduğu ishaller yaz aylarında sıkça görülür.

Prof. Dr. Levent Aktulga (Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı):

"Norovirüs enfeksiyonları, her yıl yaz aylarında pik yapar. Bu durum, virüsün dışkı ve kusmukla bulaşması ve sıcak havalarda virüsün daha uzun süre canlı kalabilmesi ile açıklanabilir."

Doç. Dr. Nesrin Cihangir (Halk Sağlığı Uzmanı):

"Rotavirüs enfeksiyonları da yaz aylarında yaygındır. Özellikle küçük çocuklarda ishal ve kusmaya neden olabilir. Aşılama ile rotavirüs enfeksiyonlarının önlenmesi mümkündür."

Adenovirüs Enfeksiyonları: Göz, solunum yolları ve bağırsakları etkileyen bu virüsler de yaz aylarında daha sık görülür.

Dr. Merve Kılıç (Göz Hastalıkları Uzmanı):

"Adenovirüsler, 'yüzme havuzu konjonktiviti' olarak da bilinen göz enfeksiyonlarına neden olabilir. Havuzlarda klor yetersizliği veya hijyen kurallarına uyulmaması bu enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırır."

Lejyoner Hastalığı: Özellikle soğutma kuleleri ve jakuzilerden yayılan bakterilerle bulaşan bu hastalık da yaz aylarında daha sık görülür.

Prof. Dr. Mustafa Aksoy (Göğüs Hastalıkları Uzmanı):

"Lejyoner hastalığı, solunum yoluyla bulaşan ciddi bir enfeksiyondur. Özellikle risk grubundaki kişilerde zatürreye neden olabilir. Soğutma kulelerinin ve jakuzilerin düzenli olarak bakımı ve dezenfeksiyonu bu hastalığın önlenmesinde önemlidir."

Böcek Isırıkları ve Sokmaları: Sivrisinek, kene, arı gibi böceklerin ısırması veya sokması sonucu bulaşan enfeksiyonlar da yaz aylarında artar.

Prof. Dr. Aytekin Şenkul (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı):

"Böcek ısırıkları ve sokmaları, Batı Nil virüsü, kene kaynaklı ensefalit gibi ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Böcek kovucu kullanmak ve açıkta kalan cildi korumak bu enfeksiyonlardan korunmada önemlidir."

Batı Nil Ateşi: Sivrisinek ısırığı ile bulaşan bu virüs, yaz aylarında daha aktiftir.

Doç. Dr. Sema Turan (Mikrobiyoloji Uzmanı):

"Batı Nil ateşi, genellikle hafif seyreder ancak nadir durumlarda menenjit ve ensefalite neden olabilir. Sivrisinek ısırıklarından korunmak bu hastalıktan korunmada en önemli önlemdir."

Her yaz mevsiminde her enfeksiyon türünde bir salgın görülmemekte, bazı enfeksiyon türlerinde artış gözlemlenmekte.

Enfeksiyonların önlenmesi için kişisel hijyen kurallarına uymak, gıdaların hijyenik şekilde saklanması ve hazırlanması, böcek kovucu kullanmak ve aşı yaptırmak gibi önlemler önemli.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Yılmaz, yaz aylarında mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtilerle kendini gösteren enfeksiyonların yaygınlaştığını belirtmekte.

Prof. Dr. Yılmaz, "Yaz aylarında özellikle norovirüs kaynaklı mide ve bağırsak enfeksiyonlarında artış gözlemliyoruz. Bu enfeksiyonlar, kalabalık ortamlarda hızla yayılabiliyor" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu da yaz enfeksiyonlarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulamakta.

Prof. Dr. Sönmezoğlu, "Yaz aylarında gıda zehirlenmeleri ve ishalli bağırsak enfeksiyonları sıkça görülüyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar bu enfeksiyonlara karşı daha hassas" şeklinde açıklamada bulundu.

Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri desteklemekte. Örneğin, bir çalışma, yaz aylarında artan sıcaklıkların bakteriyel ve viral enfeksiyonların yayılmasını hızlandırdığını gösterdi.

Ayrıca, norovirüsün özellikle yaz aylarında gıda ve su kaynaklı salgınlara neden olduğu bilinmekte.

Yaz enfeksiyonları, sıcak havaların etkisiyle artış gösteren ve salgın boyutlarına ulaşabilen sağlık sorunları. Bu nedenle, hijyen kurallarına dikkat etmek, temiz su ve gıda tüketmek ve kalabalık ortamlardan kaçınmak büyük önem taşımakta.