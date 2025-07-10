Yaz geldi, bayılmalar artı! Uzmanlar uyarılarını açıkladı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar, bayılma vakalarında ciddi bir yükselişe neden oldu Nem oranının yükselmesi, uzun süre güneş altında kalmak ve sıvı kaybı, özellikle yaz mevsiminde bayılma riskini artırdı.

Uzmanlar, her bayılmanın ciddi bir sağlık sorununun habercisi olmayabileceğini belirtse de, alınacak basit önlemlerle bu risklerin önüne geçilebileceğini vurguladı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, yaz sıcağında sağlıklı kalmak için hayati ipuçları sundu.

Uzmanlar, bayılma (senkop) olaylarının yaz aylarında sıkça görüldüğünü ifade ederek, “Senkop, beyin hücrelerinin ihtiyaç duyduğu su, şeker ve oksijen gibi temel maddelerin azalmasıyla ortaya çıkan geçici bilinç kaybıdır. Yazın artan sıcaklık ve nem, sıvı kaybını hızlandırarak bu durumu tetikliyor” dedi.

Uzmanlar, bayılmaların her zaman ciddi bir hastalığa işaret etmediğini, ancak bazı durumlarda altta yatan önemli sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini belirtti.

BAYILMA TÜRLERİ VE NEDENLERİ

Bayılmalar, biyolojik hastalıklara bağlı olanlar ve basit bayılmalar olarak iki ana gruba ayrılıyor.

Prof. Dr. Yılmaz, biyokimyasal ve endokrin bozuklukların, örneğin kan şekerinin aşırı yükselmesi (hiperglisemi) veya düşmesi (hipoglisemi) sonucu bilinç kaybına yol açabileceğini söyledi. Ayrıca epilepsi gibi nörolojik hastalıklar, kalp ve damar hastalıkları, doğuştan gelen kalp kapağı sorunları ve psikiyatrik bozukluklar da bayılma nedenleri arasında yer aldı. Özellikle genç kadınlarda psikolojik stres kaynaklı bayılmaların daha sık görüldüğünü ekledi.

Sıcak havalarda en sık karşılaşılan bayılma türlerinden biri ise ortostatik hipotansiyon. Bu durum, kişinin oturur veya yatar pozisyondayken aniden ayağa kalkmasıyla tansiyonun düşmesi sonucu ortaya çıktı.

Uzmanlar, “Aşırı yorgunluk, düzensiz uyku, açlık ve özellikle yaz aylarında artan sıvı kaybı, ortostatik hipotansiyonu tetikliyor. Bacak kasları zayıf olan kişilerde bu durum daha sık görülüyor” dedi.

Bir diğer yaygın bayılma türü olan vazomotor senkop ise kan görme, ani korku veya aşırı heyecan gibi durumlarda beyin dolaşımının kontrol edilememesiyle meydana geldi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Yaz aylarında bayılma vakalarının artışı, bilimsel araştırmalarla da desteklendi. İngiltere’de yapılan bir çalışmada, sıcak havalarda sıvı kaybının beyne giden kan akışını azalttığı ve bu durumun bayılma riskini artırdığı ortaya kondu.

Londra Üniversitesi’nden nörolog Dr. Sarah Thompson, “Yaz aylarında sıvı kaybı, özellikle yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda ciddi sonuçlara yol açabilir. Vücudun sıvı dengesini korumak için düzenli su tüketimi hayati önem taşıyor” dedi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden acil tıp uzmanı Dr. Paul Auerbach, bayılma sonrası doğru müdahalenin önemine dikkat çekti:

“Bayılma anında yanlış müdahaleler, durumu daha da kötüleştirebilir. Örneğin, bayılan bir kişiyi sırt üstü yatırmak yerine yan pozisyona almak, solunum yolunu açık tutmak için kritik. Ayrıca sıkı kıyafetleri gevşetmek ve başı hafif yana çevirmek, hayatta kalma şansını artırır.”

Dr. Auerbach, profesyonel yardım gelene kadar temel yaşam desteği uygulanmasının önemini vurguladı.

Türkiye’de yapılan bir araştırma ise sıcak havalarda bayılma vakalarının artışına dikkat çekti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden gerçekleştirilen bir çalışma, yaz aylarında acil servise başvuran bayılma vakalarının %30’unun sıvı kaybı ve güneş çarpmasıyla ilişkili olduğunu gösterdi.

Araştırma, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplarda bu riskin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

UZMANLARDAN HAYAT KURTARAN ÖNERİLER

Uzmanlar, yaz sıcağında bayılma riskini azaltmak için şu önerilerde bulundu:

Sıvı Tüketimini Artırın: Günde en az 2-3 litre su içmek, sıvı kaybını önlemek için kritik. Spor içecekleri, elektrolit dengesini korumada yardımcı olabilir.

Güneşten Korunun: Uzun süre güneş altında kalmaktan kaçının, şapka ve hafif kıyafetler kullanın.

Ani Hareketlerden Kaçının: Özellikle oturur veya yatar pozisyondayken yavaşça ayağa kalkın, böylece tansiyon düşüşünü önleyin.

Düzenli Beslenme ve Uyku: Yetersiz beslenme ve düzensiz uyku, bayılma riskini artırır. Dengeli beslenmeye ve yeterli uykuya özen gösterin.

İlk Yardım Bilgisi Edinin: Bayılma durumunda doğru müdahale için temel ilk yardım bilgisi öğrenin. Solunum ve nabzı kontrol edin, kişiyi yan pozisyona alın ve profesyonel yardım çağırın.

YAZ SICAĞINA KARŞI DİKKATLİ OLUN

Yaz aylarında artan bayılma vakaları, hem bireysel hem de toplumsal bilinçlenme gerektiriyor.

Uluslararası uzmanlar da benzer bir mesaj verdi:

Yaz sıcağında sağlığınızı korumak için vücudunuzun sinyallerini dinleyin ve uzman uyarılarını dikkate alın.

Yaz mevsiminin keyfini çıkarırken, sıcaklıkların getirdiği risklere karşı hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor.

Uzmanlar, bilinçli hareket etmenin ve doğru ilk yardım bilgisinin, yaz aylarını daha güvenli hale getireceğini vurguladı.