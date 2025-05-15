Yaz geldi, keneler ölüm saçmaya başladı!

Sivas'ın Zara ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören vatandaş yaşamını yitirdi.

Zara ilçesi Ilıca köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ç.K'nin vücuduna kene yapıştı. Rahatsızlanan vatandaş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ç.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarına teslim edilen Ç.K'nin cenazesinin, Zara ilçesi Ilıca köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

UZMANLAR UYARIYOR!

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan kenelerden korunmanın en etkili yolunun açık renk kıyafet giyilmesi ve pantolon paçalarının çorabın içerisine sokulması olduğu bildirildi.

Kene ısırmasını fark eden vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini belirten uzmanlar açık sandalet, kısa şort, kısa çorabın uygun olmadığını ifade etti.