Yaz geri dönüyor. Sıcaklık 40 dereceyi bulacak

Bol güneş bekleniyor. Bu sene psikolojik olarak 3 yaz yaşamış gibiyiz..." ifadeleriyle paylaşımını yaptı. Paylaşımı gören vatandaşlar, "Bu yaz yakamızı bırakmayacak." ve "Seneye tüm yılı yaz gibi geçireceğiz sanırım." yorumlarını yaptı.