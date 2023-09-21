Yaz geri dönüyor. Sıcaklık 40 dereceyi bulacak

Son yılların en sıcak ve kurak yaz mevsimini geçiren Türkiye'ye yeniden yaz mı geliyor? Uzmanlar ve meteorolojik kaynaklar açıkladı. İşte detaylar…

1/10
Yaz geri dönüyor. Sıcaklık 40 dereceyi bulacak 1
2/10
Yaz geri dönüyor. Sıcaklık 40 dereceyi bulacak 2

El Nino'nun etkisiyle kavurucu bir yaz mevsiminden çıkan Türkiye, yeniden kavrulacak. Meteorolojik kaynaklar tarafından gelen uyarılar kapsamında, o tarihten itibaren sıcaklıklar yeniden yükseliyor. Temmuz ve Ağustos ayında zirveyi gören sıcaklıklar yeniden etkisini gösterecek.

3/10
Yaz geri dönüyor. Sıcaklık 40 dereceyi bulacak 3

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİ AŞACAK

Türkiye'de yaz mevsimi boyunca etkili olan sıcaklıklar, yakayı bırakmadı. Eylül ayı ile birlikte düşüş gösteren sıcaklıklar, mevsim normallerine doğru ilerlerken, o tarihten itibaren yeniden yükselecek.

4/10
Yaz geri dönüyor. Sıcaklık 40 dereceyi bulacak 4

Sıcaklıkların tekrardan Türkiye'yi etkisi altına alacağı tahminleriyle birlikte, o tarihte; 65 yaş ve üzeri, kronik hastalar, çocuklar ve hamilelerin saat 11.00 ile 17.00 arasında dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor.

5/10
Yaz geri dönüyor. Sıcaklık 40 dereceyi bulacak 5

El Nino ve sıcak hava dalgalarının etkisiyle peş peşe rekorlar kıran sıcaklıklar yeniden ülke gündemine düştü.

6/10
Yaz geri dönüyor. Sıcaklık 40 dereceyi bulacak 6

Meteoroloji kaynakları ve uzmanları tarafından o tarihe dikkatler çekildi. Hava sıcaklıklarının düştüğü günlerde, yeniden yükseleceği tarih paylaşıldı.

7/10
Yaz geri dönüyor. Sıcaklık 40 dereceyi bulacak 7

TÜRKİYE'YE YAZ GERİ GELİYOR

Yaz mevsimi boyunca etkili olan sıcaklıklar tam gitti derken, geri dönüyor. Son yılların en sıcak yaz mevsimini geçiren Türkiye için uyarılar geldi.

8/10
Yaz geri dönüyor. Sıcaklık 40 dereceyi bulacak 8

Hava olaylarına ilişkin paylaşımlarda bulunan Hava Forum, harita ve tarih paylaşarak sıcaklıkların yükseleceğini işaret etti.

9/10
Yaz geri dönüyor. Sıcaklık 40 dereceyi bulacak 9

Türkiye'nin üçüncü kez yaz yaşayacağını belirterek, "Aşağıdaki tahmin haritası Haziran, Temmuz ayına ait değil. Harita 23 Eylül 2023 Cumartesi gününe ait... Akdeniz 35-40, Ege 30-35, Marmara ve İç Anadolu ise 30-33 derecelerde...

10/10
Yaz geri dönüyor. Sıcaklık 40 dereceyi bulacak 10

Bol güneş bekleniyor. Bu sene psikolojik olarak 3 yaz yaşamış gibiyiz..." ifadeleriyle paylaşımını yaptı. Paylaşımı gören vatandaşlar, "Bu yaz yakamızı bırakmayacak." ve "Seneye tüm yılı yaz gibi geçireceğiz sanırım." yorumlarını yaptı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Avrupa'nın 'en iyi'leri belli oldu: İlk 200'de Türkiye'den 5 üniversite
Avrupa'nın 'en iyi'leri belli oldu: İlk 200'de Türkiye'den 5 üniversite
İstanbul'da kimyasal alarmı
İstanbul'da kimyasal alarmı
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Sağanak yağış bu illeri vuracak. Bugün başlıyor
Sağanak yağış bu illeri vuracak. Bugün başlıyor
İslam Memiş altında kopacak kıyametin tarihini verdi. Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak
İslam Memiş altında kopacak kıyametin tarihini verdi. Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak
Bu burçlar eski sevgililerinden mesaj alacak. Pişman olup geri dönecekler
Bu burçlar eski sevgililerinden mesaj alacak. Pişman olup geri dönecekler