Yaz geri dönüyor. Sıcaklık 40 dereceyi bulacak

Son yılların en sıcak ve kurak yaz mevsimini geçiren Türkiye'ye yeniden yaz mı geliyor? Uzmanlar ve meteorolojik kaynaklar açıkladı. İşte detaylar…
El Nino'nun etkisiyle kavurucu bir yaz mevsiminden çıkan Türkiye, yeniden kavrulacak. Meteorolojik kaynaklar tarafından gelen uyarılar kapsamında, o tarihten itibaren sıcaklıklar yeniden yükseliyor. Temmuz ve Ağustos ayında zirveyi gören sıcaklıklar yeniden etkisini gösterecek.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİ AŞACAK
Türkiye'de yaz mevsimi boyunca etkili olan sıcaklıklar, yakayı bırakmadı. Eylül ayı ile birlikte düşüş gösteren sıcaklıklar, mevsim normallerine doğru ilerlerken, o tarihten itibaren yeniden yükselecek.
Sıcaklıkların tekrardan Türkiye'yi etkisi altına alacağı tahminleriyle birlikte, o tarihte; 65 yaş ve üzeri, kronik hastalar, çocuklar ve hamilelerin saat 11.00 ile 17.00 arasında dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor.
El Nino ve sıcak hava dalgalarının etkisiyle peş peşe rekorlar kıran sıcaklıklar yeniden ülke gündemine düştü.
Meteoroloji kaynakları ve uzmanları tarafından o tarihe dikkatler çekildi. Hava sıcaklıklarının düştüğü günlerde, yeniden yükseleceği tarih paylaşıldı.
TÜRKİYE'YE YAZ GERİ GELİYOR
Yaz mevsimi boyunca etkili olan sıcaklıklar tam gitti derken, geri dönüyor. Son yılların en sıcak yaz mevsimini geçiren Türkiye için uyarılar geldi.
Hava olaylarına ilişkin paylaşımlarda bulunan Hava Forum, harita ve tarih paylaşarak sıcaklıkların yükseleceğini işaret etti.
Türkiye'nin üçüncü kez yaz yaşayacağını belirterek, "Aşağıdaki tahmin haritası Haziran, Temmuz ayına ait değil. Harita 23 Eylül 2023 Cumartesi gününe ait... Akdeniz 35-40, Ege 30-35, Marmara ve İç Anadolu ise 30-33 derecelerde...
Bol güneş bekleniyor. Bu sene psikolojik olarak 3 yaz yaşamış gibiyiz..." ifadeleriyle paylaşımını yaptı. Paylaşımı gören vatandaşlar, "Bu yaz yakamızı bırakmayacak." ve "Seneye tüm yılı yaz gibi geçireceğiz sanırım." yorumlarını yaptı.