Yaz keyfini kabusa çeviren sessiz tehdit! Islak mayonun bilinmeyen zararları ortaya çıktı

Yaz mevsiminin vazgeçilmezi deniz ve havuz keyfi, yanlış alışkanlıklar nedeniyle sağlık kabusa dönüşebildi.

Uzmanlar, özellikle ıslak mayo ile uzun süre kalmanın ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtti.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, “Islak mayo, vajinal enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor. Nemli ortam, bakterilerin ve mantarların çoğalması için ideal bir zemin oluşturuyor” diyerek tehlikeye dikkat çekti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DA BU UYARILARI DESTEKLİYOR:

Islak mayo, vajinal mantar enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını artırdı.

Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem, genital bölgedeki doğal bakteri dengesini bozarak enfeksiyon riskini artırdı.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, ıslak mayo ile bir saatten fazla kalan kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu riskinin üç kat arttığını ortaya koydu.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, “Islak mayo ile dolaşmak, vajinal florayı etkileyerek mantar ve bakteriyel enfeksiyonlara yol açabilir. Özellikle havuz suyundaki klor, yararlı bakterilerin ölmesine neden olarak enfeksiyon riskini artırıyor” dedi.

Yüzme tutkusu kabusa dönmesin! İşin uzmanları anlattı

Vajinal enfeksiyonlar, yaz aylarında kadınların en sık karşılaştığı sağlık sorunlarından biri. Bakteriyel vajinozis ve mantar enfeksiyonları, sıcaklık ve nemin etkisiyle hızla yayılabildi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Sarah Johnson, “Islak mayo, genital bölgede nemi artırarak mikroorganizmaların üremesi için uygun koşullar oluşturuyor. Bu durum, kaşıntı, kızarıklık, akıntı ve yanma gibi şikayetlere yol açabilir” açıklamasında bulundu.

Ayrıca, probiyotik takviyelerin vajinal florayı desteklediği yönünde son çalışmalar, enfeksiyon riskini azaltmada umut vadetti.

UZMANLARDAN HAYAT KURTARAN ÖNERİLER

Uzmanlar, yaz aylarında sağlıklı kalmak için basit ama etkili önlemler alınabileceğini vurguladı:

Hemen Kuru Mayo: Deniz veya havuzdan çıkar çıkmaz ıslak mayoyu kuru bir mayo veya kıyafetle değiştirin. Genital bölgeyi temiz bir havluyla nazikçe kurulamak, nemi azaltarak enfeksiyon riskini düşürüyor.

Pamuklu Kumaşlar: Hava alan, pamuklu iç çamaşırları ve mayolar tercih edin. Sentetik kumaşlar, nemi hapsederek bakteri üremesini kolaylaştırıyor.

Havuz Seçimi: Hijyenik ve klor seviyesi uygun havuzları tercih edin. Kalabalık saatlerde havuz kullanımından kaçının.

Probiyotik Desteği: Dr. Johnson, probiyotik takviyelerin vajinal florayı destekleyerek enfeksiyon riskini azalttığını belirtiyor.

Erken Müdahale: Kaşıntı, kızarıklık, akıntı veya yanma gibi belirtiler birkaç gün içinde geçmezse, bir sağlık uzmanına başvurun.

BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENEN RİSKLER

Yapılan bir çalışma, ıslak mayo ile bir saatten fazla kalan kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu riskinin üç kat arttığını gösterdi.

Ayrıca, yapılan bir araştırma, ıslak mayo ile uzun süre kalan kişilerde mantar enfeksiyonuna neden olan mantar türlerinin sayısında ve çeşitliliğinde artış olduğunu buldu.

The Lancet’ta yayımlanan bir çalışma ise, sıcak havalarda havuz ve deniz kaynaklı enfeksiyon vakalarının %40 arttığını ortaya koydu.

YAZ KEYFİNİ GÜVENLE YAŞAYIN

Uzmanlar, yaz aylarında deniz ve havuz keyfini sağlıklı bir şekilde sürdürmenin mümkün olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, “Basit hijyen önlemleriyle enfeksiyon riskini büyük ölçüde azaltabilirsiniz. Bilinçli korunma, yazın keyfini çıkarırken sağlığınızı korumanın anahtarı” dedi.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, ıslak mayo tehlikesine karşı alınacak önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.