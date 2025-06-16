Yaz Kur’an Kursları 30 Haziran’da başlıyor!

Kaynak: İHA
Yaz Kur’an Kursları 30 Haziran’da başlıyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her yıl düzenlediği Yaz Kur’an Kursları, bu yıl “Her Yaz Yeni Bir Heyecan Cami Çocuk ve Kur’an” ile “Yazımda Kur’an Var” sloganlarıyla 30 Haziran’da başlayacak.

Kurslar, 30 Haziran - 15 Ağustos tarihleri arasında tek dönem olarak düzenlenecek.

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Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, İtikad, İbadet, Siyer ve Ahlak derslerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri amaçlanıyor. Camiler, Kur’an Kursları ve müftülüklerce uygun görülen mekanlarda, 4-6 yaş grubu çocuklardan 7-14 ve 15-22 yaş arası gençlere kadar farklı yaş gruplarına yönelik Kur’an eğitimleri verilecek.

Kur'an kursunun adı yaz okulu olduKur'an kursunun adı yaz okulu oldu

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Erzurum Müftülüğü’nün konuya ilişkin paylaşımında, “4-6 yaş ve 7-14 yaş grubu öğrenciler için yarım veya tam gün; 10-18 yaş aralığındaki öğrencilere ise gündüzlü ve yatılı kurslar imkanlar dahilinde düzenlenecek. Kurslara başvurular, 16 Haziran’dan itibaren cami ve Kur’an kurslarına yüz yüze veya çevrimiçi olarak yapılabilecek. Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek, dini bilgilerle tanışmak, cami ortamını deneyimlemek ve manevi gelişimlerini desteklemek için tüm çocuk ve gençlerimizi Yaz Kur’an Kurslarımıza davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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