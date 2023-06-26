Yaz mevsiminde aşırı ısınan bilgisayarları soğutmak için 4 yöntem

Dizüstü bilgisayarların (laptop) ısınmasının ana kaynağı, ortam sıcaklığının aşırı derecede artması olarak tanımlanır. Dizüstü bilgisayarlar, çalıştıkları sırada içindeki elektronik bilişenler ısı üretirken ortaya çıkan ısı da fanlar aracılığıyla dışarı atılır. Ancak mevsim yaz ayıysa ve dışarıdaki hava da sıcaksa, ısı transferi daha da zorlaşır. Haliyle bu da laptop sıcaklığını arttırır ve cihaz içindeki soğutma fanları sıcaklığı düşürmek için yetersiz kalır.

Laptop sıcaklığının artması sonucunda ise içerideki elektronik parçalar, basit tabirle sıkışır. Performansta önemli ölçüde düşüşe sebep olur.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre işte laptop soğutma yöntemleri:

1- TERMAL MACUNU YENİLEYİN

İşlemci ve ekran kartı ile soğutucu arasında bir boşluk olur. Bu boşluğu kapatmak ne yazık ki mümkün değildir. Bu noktada devreye giren termal macun, boşluğu kapatarak ısı iletimi için bir aracı olur. Ancak termal macun, zaman geçtikçe kurumaya ve işlevini yitirmeye başlar.

2- LAPTOP KASASINI TEMİZLEYİN

Laptop içindeki elektronik bileşenler, yapıları gereği dar bir alanda sıkışık bir şekilde yer alır. Bu dizüstü bilgisayarın bir masaüstü bilgisayara kıyasla daha fazla ısınmasına sebep oluyorken, aynı zamanda daha çok tozlanmasına da neden oluyor.

3- BİR SOĞUTUCU SATIN ALIN

Dahili soğutma sistemi kimi zaman yetersiz kalacağı için laptopun altına koyabileceğiniz bir soğutucu satın almayı düşünebilirsiniz. Bu, laptopun daha etkili bir şekilde soğutulmasını sağlayabilir. Ancak bu noktada soğutucu tercih ederken kaliteli olmasına dikkatli olmalısınız. Aksi halde yararından çok zararı olabilir.

4- HAVA ÇIKIŞ IZGARASININ ÖNÜNÜ AÇIK OLSUN

Laptoplarda, içeride biriken sıcak havanın etkili bir şekilde dışarı atılması için hava çıkış ızgarası bulunur. Bu ızgara genellikle cihazın alt tarafında ve yan taraflarında yer alır. Hava çıkış ızgarasının önünün açık olması önemlidir çünkü bu, sıcak havanın rahatlıkla dışarı atılmasını sağlar.